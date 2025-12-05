　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藥妝店「也賣生鮮」比超市更便宜！　日媒揭吸客關鍵

▲▼大阪心齋橋，心齋橋筋，日本藥妝店，日本藥妝，日本購物，日本藥妝店COCOKARA FINE，ココカラファイン。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本藥妝通路正快速朝「小型超市」發展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

近年走進日本藥妝店，除了常見的藥品與化妝品，不少消費者會驚訝發現，架上竟然陳列著豆腐、雞蛋、麵包等各式食品，而且價格還比超市更便宜。日媒分析指出，藥妝店正透過「價格破壞」吸客，再靠高毛利藥品與保健品拉升營收，逐步侵蝕超市在社區中的主導地位。

根據《東洋經濟周刊》分析，日本藥妝通路正快速朝「小型超市」發展，代表品牌之一為從九州拓展到關東的コスモス藥品（Cosmos Pharmaceutical）。該公司以「折扣藥妝」為定位，食品銷售占比超過6成，藉由便宜食品吸引客流，再導入高利潤商品的消費轉換模式，有效提升來客率並加速展店。

報導指出，食品的庫存周轉率遠高於藥品與日用品，能快速帶動現金流，是支撐藥妝業態大規模展開的關鍵。即使店家以幾乎「打平」的價格銷售豆腐、雞蛋、麵包，仍能靠整體營運結構創造優勢，逐漸挑戰超市的市場份額。

▲▼日本超市。（圖／達志影像／美聯社）

▲即使藥妝店靠低價搶市成功，超市也並非毫無優勢，最大差異仍在生鮮食品。（圖／達志影像／美聯社）

根據日本連鎖藥妝店協會統計，2024年度全國藥妝店總營收預估首度突破10兆日圓，年增率高達9%。其中食品類商品年成長13%，增幅甚至超過化妝品與保健商品，反映消費者對藥妝食品接受度越來越高。

不少日本上班族也坦言，日常採買已逐漸轉向藥妝店。一名50多歲的電器販售員分享，因為工作緣故，他幾乎不再去食品超市，「藥妝店冷凍食品種類更多、價格更便宜，甚至還有冷凍生魚片，去超市的次數越來越少了。」

然而，即使藥妝店靠低價搶市成功，超市也並非毫無優勢，最大差異仍在生鮮食品。藥妝店普遍缺乏處理新鮮蔬果、鮮魚與肉品的冷鏈與人力設備，多半只能販售冷凍魚、冷凍豬肉等品項，新鮮度與採購實力難以與傳統超市相比。

反觀在藥品、保健品與日常用品方面，超市則全面處於劣勢。藥妝通路憑藉高毛利結構與進貨規模，在價格上幾乎全面壓倒超市。為了帶動這些高利潤商品的銷售，藥妝店會刻意把食品作為「吸客門面」，即使不賺錢，也能換來高頻進店率。

面對這波產業變化，專家指出，若超市無法在商品特色與價格吸引力上重新站穩腳步，將面臨被消費者「放生」的風險。在兩極化消費時代，既要提供便宜又有特色的商品，也要對高價商品創造價值與故事，否則難以在零售戰局中立足。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

