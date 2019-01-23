美助理國務卿密契爾請辭！　川普內閣又走一人

▲ 密契爾表示，辭職後想要有更多時間陪伴兩個孩子。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國助理國務卿密契爾（A.Wess Mitchell）月初遞出辭呈，將於2月15日正式離職。他在寫給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的信中表示，隨著川普政府上任進入第3年「我覺得我已完成了在這個職位上的目標，也就是為國務院研擬歐洲戰略。」主管歐洲與歐亞事務的密契爾2017年10月上任，辭職後想要有更多時間陪伴兩個孩子。

蓬佩奧在推特上表示，密契爾工作表現傑出，「在他領導我們的歐洲團隊期間，我非常重視他的忠告與智慧。」蓬佩奧也祝福密契爾和他的妻子伊麗莎白，還有兩個年幼孩子過著「更加幸福」的生活。

Wess has done an outstanding job as Assistant Secretary. I have valued his counsel and wisdom as he has led our European team in this administration. I wish him and his wife Elizabeth, who is also a committed public servant, much happiness with their two young children. https://t.co/BkrNWOJGOl — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年1月22日

美國國務院副發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）說，「助理國務卿密契爾是國務院的重要和有效的領導者，也是我們歐洲盟友和合作夥伴的好朋友。我們感謝他的服務，並祝福他和他的家人安好。」巴拉迪諾指出，助理國務卿一職之後將由外交官米拉德（Elisabeth Millard）暫代。

密契爾擔任助理國務卿期間，川普與歐洲盟友多次意見分歧，關係時而緊繃。川普執政團隊的流動率高，密契爾辭職讓國務院又多出一個空缺。多位官員近日相繼請辭，以表達對川普下令美軍撤出敘利亞的不滿，不過密契爾沒有指出辭職與抗議政策有關。