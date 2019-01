美助理國務卿密契爾請辭！　川普內閣又走一人

▲ 密契爾表示,辭職後想要有更多時間陪伴兩個孩子。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國助理國務卿密契爾(A.Wess Mitchell)月初遞出辭呈,將於2月15日正式離職。他在寫給國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的信中表示,隨著川普政府上任進入第3年「我覺得我已完成了在這個職位上的目標,也就是為國務院研擬歐洲戰略。」主管歐洲與歐亞事務的密契爾2017年10月上任,辭職後想要有更多時間陪伴兩個孩子。

蓬佩奧在推特上表示,密契爾工作表現傑出,「在他領導我們的歐洲團隊期間,我非常重視他的忠告與智慧。」蓬佩奧也祝福密契爾和他的妻子伊麗莎白,還有兩個年幼孩子過著「更加幸福」的生活。

Wess has done an outstanding job as Assistant Secretary. I have valued his counsel and wisdom as he has led our European team in this administration. I wish him and his wife Elizabeth, who is also a committed public servant, much happiness with their two young children. https://t.co/BkrNWOJGOl