採用防區外打擊　外媒：以色列空襲敘利亞是為試探S-300

▲以色列空襲敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

以色列空軍21日凌晨（當地時間）分別從西部、西南部和南部3次空襲敘利亞，造成4名敘國士兵死亡，另有6人受傷。敘利亞事後宣稱擊落大部分來襲的導彈。有分析指出，此次行動採用防區外打擊，旨在試探敘利亞從俄羅斯接收的S-300防空系統。

外媒引述俄羅斯專家說法指稱，受惠於俄方協助建立的梯次配置防空系統，敘利亞才得以擊落導彈。該專家表示，以色列的戰機在防空火力毀傷區域外，針對敘利亞境內發射精確制導導彈；空襲旨在試探俄羅斯提供的S-300，以軍紀錄下攔截導彈時的相關數據。

▼S-300防空系統。（圖／路透社）

俄國退役上校克努托夫認為，空襲結果證明敘利亞的防空系統仍未完善，尤其未能擊落發射巡航導彈和制導炸彈的載具，未來以色列的F-16或將採取類似的行動。他還提到，等到S-300投入作戰序列，敘軍可能利用該系統打擊在地中海和黎巴嫩上空的以軍F-16。

另有專家指出，以色列的軍機距離敘利亞的路程遙遠，可能沒有採取大規模的越境打擊，能夠進行的電子干擾也相對有限，這讓敘方的防空系統得以攔截部分導彈。專家還稱，從交付時間研判，敘利亞的S-300可能仍由俄羅斯操縱，本國人員則是處於培訓狀態，該系統沒有受到打擊的原因在於「以色列對俄方有所忌憚」。

▼以色列F-16I戰機。（圖／翻攝自以色列空軍）