生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中醫院推母嬰「一站式」健檢　打預防針、產檢一次搞定

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中醫院牙科主任林佳詠示範幫幼兒牙齒塗氟的過程。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

1名烏克蘭女子4年前遠嫁來台，與台灣丈夫去年產子，並參與台中醫院小兒科幼兒專責計畫，上個月帶著2歲兒子前往醫院打預防針、也為第二胎做6個月的產檢。台中醫院表示，院方提供兒科、婦產科及牙科的「一站式服務」，讓孕媽咪只要跑一趟醫院就能將所有療程跑完，該名烏克蘭媽咪也大讚「台灣醫療真是太貼心了！」

衛福部台中醫院牙科主任林佳詠表示，該對異國鴛鴦結婚後，第一個寶貝就在台中醫院出生，並參與本院小兒科幼兒專責計畫，醫院會定期提醒爸媽帶小朋友到醫院健檢與施打預防針、牙齒塗氟；媽媽今年懷了第二胎，上個月到醫院產檢也帶兒子打預防針，醫師提醒母子可以一起到牙科塗氟，母子兩個就直接到診間，不必等候就直接安排接受塗氟服務。

烏克蘭媽媽對於本院牙科、婦產科與兒科「一站式」服務，讓她跑一個醫院就可以完成自己產檢、兒子健檢打預防針，母子2人還可不必到牙科診所預約就可迅速塗氟，表示「台灣醫療真的好便利！」

林佳詠說，國民健康署目前除了提供留零到6歲以下幼兒，長牙後就可以接受每半年塗氟預防蛀牙的定期檢查與治療；孕婦則懷孕滿3個月後，也建議3個月塗氟預防牙周病產生外，65歲以上長者、糖尿病與癌症、洗腎等患者等符合資格者，也有提供免費牙齒塗氟補助，希望預防勝於治療，讓大家都可以擁有一口健康好牙。

「幾乎天天都有兒科轉介過來塗氟的幼兒，歡迎家有6歲以下幼童爸媽多多利用。」林佳詠說，台中醫院身為母嬰親善醫院，牙科門診期間提供小兒科與婦產科患者綠色通道，只要會診該科，免排隊就可以接受隨到隨塗氟服務，希望透過一站式服務，提供母親與嬰幼兒友善護牙環境，產檢順便洗牙塗氟，兒童健檢順便塗氟，讓媽媽輕鬆懷孕，嬰幼兒健康成長。

