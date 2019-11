伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

▲伊朗發生規模5.9地震。(圖/翻攝自推特/Hamdi)

記者丁維瑀/綜合外電報導

伊朗西北部8日凌晨2時17分發生規模5.9地震,《路透社》援引當地官員說法指出,目前至少造成4死、70傷。不過《美聯社》已指出官方消息寫道最新傷亡數字為5死、120傷。美國地質調查局(USGS)警告,可能會有大規模傷亡,且災情有機會進一步擴大。

綜合《路透社》、《衛報》、《伊通社》報導,由於地震強度相對較大,許多人在半夜驚慌逃出家門,目前已造成5死、120傷的災情。伊朗媒體尚未提供更多關於傷亡的細節,不過該國國家電視台指出,幾個城鎮與城市都有感搖晃。

