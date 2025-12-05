南京大屠殺紀念日將至　日駐中使館示警：避免大聲說話、注意安全

▲日本駐中使館發布安全提醒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著南京大屠殺紀念日將至，日本駐中國大使館5日發布安全提醒，敦促在中華的日僑外出密切注意周遭環境，盡一切努力確保自身安全，避免在公共場所大聲說話，不要穿著或攜帶明顯標示日本身分的服飾物品。

日本駐中國大使館聲明提到，12月13日是南京事件（即南京大屠殺）紀念日，中國政府也把今年定為中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，舉辦各種活動，在中日歷史問題的相關紀念日期間，反日情緒往往較易升高，加上近期當地媒體對日中關係的報導，需要特別謹慎。

聲明還說，公民外出期間務必留意周遭狀況，例如是否有可疑人士接近等，並盡量以多人同行等方式，盡可能確保自身安全，若帶著孩童外出，更請採取充分安全對策。

這份聲明也列出4大點。第一，尊重當地的習慣，與當地人士接觸時注意言行舉止與態度；第二，在戶外應盡量避免以周圍都能聽見的大音量交談，同時也要避免日本人之間聚集喧鬧等容易引人注目的行為；第三，留意周遭狀況，盡可能避開人群聚集的廣場或容易被認為是許多日本人會使用的場所，避免穿著或攜帶一眼就會被認為是日本人的服裝或物品；第四，一旦發現任何稍有可疑的人物或團體，切勿接近，並應盡速離開現場。