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環團提訴願　要求撤銷歐欣「水保計畫」施工許可

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▲台南環團提訴願，要求撤銷歐欣「水保計畫」施工許可。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南環團提訴願，要求撤銷歐欣「水保計畫」施工許可。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南環團於2018月21日得知前台南市代理市長李孟諺於2018年12月下旬發放龍崎歐欣全部41公頃水保計畫施工許可，即於1月初召開記者會要求撤銷水保計畫施工許可，但台南市政府於1月16日卻回函不撤銷，環團即提出訴願，舉出歐欣水保計畫違反水保法規，雖審查通過，市府仍可依照行政程序法撤銷。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環團及牛埔里居民已於今年1月20日前提出訴願，並已向台南地檢署提出補充告發新證據，歐欣水保計畫涉嫌偽造掩埋”相對高程”，根據水保計畫p3-3，3-9 ，A1區的EL+65m為最低掩埋高程，面積有11664.37m2，但附錄八，A掩埋區邊坡穩定分析的掩埋”底部相對高程”卻提高，而”頂部相對高程”不變，使得系爭”掩埋高度”降低，”安全係數”得以降低，誤導審查通過，也違反水土保持技術規範73條。

陳椒華又表示，根據水土保持技術規範二十條:（地下水之調查）:為瞭解計畫區地下水之存在與流動狀況，應進行地下水之調查，以提供作穩定分析、地下排水規劃及其他相關工作之參據，…「地下水位之調查，…觀測時間應包括枯、雨季、暴雨後及適當時間，以能掌握地下水之變化。」但系爭歐欣水保計畫中，地下水位並沒有觀測枯、雨季、暴雨後及適當時間，所以不能掌握地下水之變化；歐欣水保計畫P4-54(附件十三)，補充水位量測只有鑽後一星期，四個月後BH18井量一次，並沒有觀測枯、雨季、暴雨後及適當時間，故牴觸牴觸水土保持技術規範二十條。

牛埔里里長陳泰祥表示，一、歐欣場址有許多地調所公告的山崩地滑地質敏感區，不適合設置掩埋場；二、況且掩埋場預定地在二仁溪上游，汙水、滲出水會造成中、下游汚染。三 、掩埋場預定地，動、植物生態豐富，地質地景特殊，應定為地景公園做為教學及休閒之用，不容破壞。景特殊，應定為地景公園做為教學及休閒之用，不容破壞。

要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊表示，龍船斷層穿過歐欣場區，向南延伸到高雄，龍船斷層帶掩埋有毒廢棄物，嘉南、高屏的地下水都將受到汙染，這是危害台南及高雄的不當掩埋，請台南市政府撤銷水保計畫。

台灣水資源保育聯盟常務理事李建畿表示，龍崎地景為世界級寶藏，應受到保護，絕不能掩埋廢棄物，民進黨執政的綠色價值不能淪喪。

台南市環境保護聯盟黃安調理事長表示，歐欣場區有牛埔溪通過，終年有水，設置掩埋場已牴觸水土保持技術規範11條、187條，台南市政府依行政程序法撤銷歐欣水保施工許可。

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關鍵字：環團,訴願,撤銷,歐欣,水保計畫,施工許可

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