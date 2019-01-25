反對掩埋場　陳筱諭籲黄偉哲要硬起來：不要暫時請永久否決

▲陳筱諭呼籲黄偉哲市長要堅持挺下去，環境有其不可逆和不可恢復的特性，千萬不要為了短期的事業廢棄物掩埋場利益，破壞世界級的景觀地形。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市長黄偉哲宣布，依文資法第84條及暫定古蹟條件及程序辦法第2條緊急情事的規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景一事，立委補選候選人陳筱諭表示，基於保護台南市的世界級地質景觀，她要求黄偉哲要確定保證，而不是用「暫定」這種政治式模擬兩可的場面話，暫時拖延打假球。

長期以來關心環境保護的陳筱諭指出，龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，為世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞、台灣有這樣的地形。台灣泥岩堊地主要分布於台南、高雄、台東一帶，其中高雄燕巢堊地與台東利吉堊地都已公告為地質公園，台南市政府為保護此一世界稀少泥岩地形，也將朝指定為自然地景的方向辦理，避免受開發影響。

陳筱諭說，尤其台南市的大内、玉井、楠西、左鎮、南化、山上等行政區是白堊地形的主要分布區域，更巧的這些區域也都是陳筱諭的選區（第二選區）。為了永續觀光、環境保護，陳筱諭呼籲黄偉哲市長要堅持挺下去，環境有其不可逆和不可恢復的特性，千萬不要為了短期的事業廢棄物掩埋場利益，破壞世界級的景觀地形。好像拿寶物去換棉花糖，吃不飽也没用處，吃完了什麼都不剩。

陳筱諭說，台南人雖然老實善良，但絕不容許出賣祖先的土地和未來子孫賴以生活的家園。政治人物在大是大非上不能打哈哈、做場面，龍崎掩埋場這件事更不能只是政客的秀場。