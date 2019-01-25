龍崎掩埋場停工！　歐欣：市府霸凌投資台南民營企業

▲台南市長黃偉哲宣布台南龍崎掩埋場暫列「自然地景」，要求掩埋場即日起停工，歐欣環保公司表示相當錯愕與不解，認為市府霸凌來台南投資的民營企業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市長黃偉哲1月25日宣布台南龍崎掩埋場暫列「自然地景」，要求掩埋場即日起停工，歐欣環保公司表示錯愕與不解，歐欣強調此次暫定保留地邀請的諮詢委員，全部都是反對設置掩埋場的團體及個人，完全沒有一個公正的第三者，該公司質疑市府早有定見，針對性的暫定保留區，令人難以心服。

歐欣公司表示，市府以黃煥彰教授在掩埋場預定地範圍外500公尺半徑內發現罕見動物，例如水鹿、梅花鹿、生態豐富為由，進場勘查泥岩地形，將歐欣廠區劃為保留區，卻故意忽略這些影片並非在該廠區內拍攝！忽略其真實性及證據性，並完全忽視中央先前的環評結果！

歐欣指出，台灣西南部有10萬公頃的泥岩地形，其中南二高「中寮隧道」的改善工程，是否也同樣不該施作？除此之外，泥岩地形還存在大量的工廠、建築、寺廟、土雞城等建物，是否都應一視同仁，也一併劃入保護區？

歐欣強調，為了解決南部地區事業廢棄物的問題，12年來在龍崎地區與居民溝通，不但沒有營收，還受盡抗爭人士汙衊、詆毀，如今市府不顧龍崎掩埋場已通過環評審查的事實、也不顧南台灣產業與廠商既有的廢棄物處理危機，更不顧地方經濟發展，霸凌來台南投資的民營企業。

歐欣認為，市府配合「特定團體」阻止龍崎掩埋場開發，未來公司將啟動司法程序求償，抗議市府的不公不正，並沉痛呼籲今後要到台南投資的廠商小心，因為合法無用，市府只會犧牲廠商，屈服於聲量較大的少數團體，如何讓人民相信政府？