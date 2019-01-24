中美經貿會談傳取消　陸商務部駁：劉鶴會如期訪美

▲貿易戰讓中美關係增添變數。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

由大陸國務院副總理劉鶴率領的貿易代表團，將在本月30日到31日訪美，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）舉行會談。不過就在代表團要出訪剩不到一周的時間，傳出美方欲取消這次經貿會談；對此，大陸商務部發言人高峰今（24）日表示，有關美方取消與中方經貿磋商的報導不實，目前雙方正在加緊就磋商有關安排進行密切的溝通。

綜合外媒報導，有消息人士近日透露，由於中美雙方對智財權等結構改革的問題缺乏進展，美方將取消本周與中國大陸的副部長級經貿談判。對此，白宮國家經濟委員會主任庫德洛 （Larry Kudlow） 23日表示，事情沒有任何變化，雙方仍在進行談判。

大陸商務部今天舉行例行記者會，發言人高峰在會上表示，有關美方取消與中方經貿磋商的報導不實，實際上雙方經貿團隊一直保持著密切的溝通和聯繫。

▲大陸商務部24日舉行例行記者會；圖為發言人高峰。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

高峰稱，「應美國財政部長姆努欽，貿易代表萊特希澤的邀請，劉鶴副總理將於1月30至31日訪美，進行中美經貿問題高級別磋商，共同推動落實兩國元首重要共識，目前雙方正在加緊就磋商有關安排進行密切的溝通。」

在今天的例行記者會上，有媒體問及「針對新一輪副部級中美貿易磋商，您是否有相關議題可以透露？」高峰表示，1月初雙方於北京磋商中充分交換了資訊，在此基礎上，在即將舉行的中美經貿問題高級別磋商中，雙方將按照兩國元首會晤重要共識精神，繼續就彼此關切的各種經貿問題展開深入磋商。

中美雙方在去年G20會議後各讓一步，美方暫緩對中國加徵新一波關稅90天，但若雙方90天（3月2日零時）後無法達成協議的話，美國將對2000億美元商品，加徵關稅提高到25%（現為10%）。

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