「這輛車怪怪的！」　女警上任第三天就建功

▲女警邱玟依（右2）上任第3日即建功。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「學長，我覺得這輛車怪怪的！」初次上線，台東成功女警機警發現酒駕車輛，駕駛被依公共危險罪移送地檢署偵辦。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所副所長莊俊男、警員陳俊諭與實務訓練員警邱玟依於日前共同執行巡邏勤務，行經東河鄉都蘭村五線新橋時，與對向一輛自小客貨車相閃而過，一瞥瞬間實習女警即感覺不對勁，立即向資深同仁表示該車好像怪怪的。

邱玟依表示，該車看起來怪怪的！車似乎不穩定，莊俊男、陳俊諭掉頭發現該車駕駛一邊開車一邊持手機講電話，趨前攔停後，即聞到散發出濃厚酒氣，且駕駛面帶酒容，遂對該車駕駛實施呼氣酒精濃度測試，經檢測呼氣酒測值達0.45mg/l，當場將該名男子依酒後駕車公共危險現行犯逮捕。

實習女警邱玟依年紀輕輕，剛從警專畢業，上任僅3日就查獲公共危險犯，除了有身為警察所需的敏銳觀察力，更具備精準的判斷力，讓人不禁驚呼連連「生來就是當警察的料！」。

成功分局分局長方秋梅表示，年節即將到來，呼籲民眾返家團聚、親友聚餐時，如有飲酒，請善用指定駕駛或搭乘計程車，以免發生遺憾！喝酒不開車，開車不喝酒，成功分局祝福各位行車平安、新春快樂。