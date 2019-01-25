絕美混血女星自曝「灑狗血身世」！叫了20年哥哥竟是生父

▲堅強的PAT擁有許多粉絲 。（圖／翻攝自IG／@pat_napapa）



國際中心／綜合報導

電視劇裡常出現男女主角在長大後，意外解開身世之謎的灑狗血劇情，想不到泰國女星PAT的人生比戲劇更誇張。日前她在節目上自曝自己叫了20年的哥哥竟是生父、撫養長大的母親原來是親奶奶，這複雜的關係完全不輸電視上的劇情，讓網友不禁直呼，「真的人生如戲阿」。

綜合泰媒報導，泰國女星Pat Napapa Thantrakul（簡稱PAT）擁有巴基斯坦血統，外表相當亮麗，也有佼好的身材，是泰國最受歡迎的美女之一。而PAT日前上節目時淚流滿面表示，直到20歲那一年她才知道，叫了20多年的「哥哥」居然是自己的父親，母親原來是親奶奶，而這一切都是奶奶為了要保護她而編的謊言。

在 Instagram 查看這則貼文 Patt Napapa T.（@pat_napapa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 25 日 上午 1:42 張貼

▲孝順的PAT與奶奶。（圖／翻攝自IG／@pat_napapa）



PAT雖然遲遲無法接受這個事實，但她承認，對她來說，奶奶仍然是自己最親的家人。PAT一出生就被生母遺棄、生父也拋棄她另組家庭，而姐姐天生殘疾，生活無法自理，奶奶則患有阿滋海默症。PAT平均每個月都要花費龐大的醫療費用，但她卻從未抱怨，把自己賺的所有錢都砸在照顧家人上。

2016年，PAT嫁給了泰國著名的賽車手，本以為自己的人生悲劇就此停止，沒想到結婚不久，PAT的丈夫就因為涉嫌販毒和洗錢而入獄。據報導，PAT當時已經懷孕九個月。

即便PAT發生這麼多不幸的事，但她依舊保持堅強，試圖克服所有困難。現在的PAT獨自扶養一個很可愛的兒子，她的精神讓許多人佩服和欣賞。事情曝光之後，網友紛紛感慨表示，「上天真的開了她一個大玩笑」、「人生如戲阿」、「好堅強，好心疼」，並鼓勵PAT能繼續堅強下去。

▼PAT擁有一個非常可愛的兒子。（圖／翻攝自IG／@pat_napapa）

