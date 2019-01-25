巨乳辣模王后夢碎！婚後2個月「懷上龍胎」國王尪卻閃退位

▲外媒報導，沃沃迪娜才新婚兩個月就面臨要被丈夫休妻的處境 。（圖／路透社、網路）



國際中心／綜合報導

俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）2018年11月風光嫁給馬來西亞國王蘇丹莫哈末五世，沒想到好不容易登上枝頭變鳳凰，丈夫卻提早宣布退位，現在更傳出，蘇丹莫哈末五世有意休妻，而王室也已經將離婚文件準備好。對此，沃沃迪娜的父親親上火線替愛女駁斥傳言，澄清一切都只是謠言。

年僅26歲的沃沃迪娜2015年奪得莫斯科小姐后冠，此後演藝之路飛黃騰達，更在2018年與最高元首、當時49歲的莫哈末五世結婚，為了與莫哈末五世結婚，她也在2018年改信伊斯蘭教，並在婚後使用穆斯林名字，改名為里哈娜·歐夏娜·戈巴騰科（Rihana Oxana Gorbatenko）。

根據《鏡報》報導，沃沃迪娜疑似已經懷上莫哈末五世的孩子，但是由於當初迎娶這位俄羅斯名模帶給馬來西亞王室不小的壓力，莫哈末五世疑似必須要在江山與美人之間做出抉擇，在6日突然宣布閃辭最高國家元首職位，如今也有消息指出，請辭元首還不夠，莫哈末五世有意「休妻」，與這位在話題尖峰上的王后回歸原點。

對此，沃沃迪娜的整形外科醫師老爸則挑出來澄清，這一切都是無稽之談。她的好友們也強調，都只是謠言。