40野馬屍躺乾涸水道！聯合國：極端氣候影響全球6000萬人

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2018年極端氣候肆虐，聯合國國際減災策略署（UNISDR）24日公布最新聲明，去年共有超過6000萬人受到極端氣候影響，其中地震與海嘯成為最致命的災害，共造成超過1萬人死亡，而風暴則是最「昂貴」的災難類型。

災害流行病學研究中心（CRED）分析2018年的281項天然災害，全球有6000萬人受到極端氣候影響，尤其是洪水、風暴、野火、乾旱這4類共影響超過5700萬人。光是去年8月印度西南部喀拉拉邦（Kerala）連日暴雨讓水庫滿溢氾濫，造成410人死亡、5萬間房屋被毀、超過100萬人無家可歸，影響約2300萬人。去年11月美國加州「坎普野火」（Camp Fire）燃燒超過兩星期，造成85人死亡、249人下落不明。風暴則是「最昂貴」的災難，據統計，2018年10月侵襲美國佛州的颶風邁可（Michael），估計損失達160億美元（約台幣4923億元）。

澳洲近幾個月熱浪來襲，部分城市氣溫甚至飆高超過40度，知名內陸城鎮愛麗斯泉（Alice Springs），更連續14天氣溫達到42度，創下該地區新紀錄。連續高溫，加上降雨量少於平均值11％，導致河水乾涸，讓澳洲野生動物難以生存，近日就有人在愛麗斯泉附近，發現近40匹野馬屍體，倒臥在乾枯的河道中，附近居民也立刻安置倖存的50多匹野馬。除此之外澳洲東南部的河流，也傳出有超過100萬條魚死亡，昆士蘭則有多達5500隻蝙蝠被「烤熟」，直接從空中墜落。

▲▼乾涸的水道中發現近40匹馬屍。（圖／翻攝自Facebook／Alice Springs Community Forum，下同）



澳洲當地的土地委員會（The Central Land Council）正考慮將其他缺乏水份、瀕臨死亡的駱駝、野馬、驢子安樂死。聯合國國際減災策略署秘書長水鳥真美（Mami Mizutori）表示，隨著時間的推移，必須盡快將減緩全球暖化，列為各國優先項目。