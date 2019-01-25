白宮草擬對等貿易法案　川普：全世界都在佔美國便宜

▲川普認為盟友比非盟友還會佔美國便宜。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普24日表示，很多國家藉結盟之便佔美國便宜，如要解決美方陷入的不公平貿易問題，必須仰賴「美國對等貿易法案」的執行。這份法案由白宮草擬，共和黨籍眾議員達菲（Sean Duffy）提出，將賦予總統更大的權力，影響進口貨品課徵的關稅，便於向其他國家施壓，降低對美課徵的關稅與相關貿易壁壘等。

根據《彭博》引述報導，白宮官員與多位共和黨議員致力推行「美國對等貿易法案」已有一段時間，但部分黨內議員表明無法支持，其中也包括參議院財政委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）。由民主黨議員所控制的眾議院，也不可能讓川普藉此取得更大的行政權，何況是在此刻，雙方仍在為政府關門問題對峙之際。

▲對等貿易法案如通過，川普將得到上談判桌，促使他國降低對美產品的關稅，並消除貿易壁壘。（圖／免費圖庫Pixabay）

預期川普會在目前確定延期的國情咨文中，大力推銷這項法案，假如通過，只要某國針對某項產品所課關稅高於美國過多，總統就有權要求課徵相同的稅率。川普24日會晤共和黨國會議員時指出，「他們向美國徵收高額且不公平的關稅，還有貿易壁壘，使美方難以出售農產品等商品。」這項法案也允許總統決定關稅時，一起將非關稅壁壘列入考慮的要件。

美國進口關稅相比他國低了許多，例如針對進口小客車，美國課徵2.5%的關稅，歐盟則課徵10%，但如只對某一個特定國家調高關稅，則違反國際貿易組織的基本原則，關稅必須全球適用，除非是應對反傾銷、反補貼等案件，才能部分調高。共和黨籍眾議員達菲也表示，「對等貿易法案的目標並非提高美國關稅，而是藉此鼓勵其他國家降低關稅。」