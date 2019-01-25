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委內瑞拉政局亂！美撤離非緊急使館人員　「強烈建議」美公民離境

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▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲ 美國呼籲美國公民離開委內瑞拉。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

委內瑞拉政壇陷入一片混亂，許多國家都已公開承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）「臨時總統」的地位，美國政府則是拒絕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的「美委斷交」。但面對馬杜洛要求使館外交人員限時72小時離境，目前美國國務院已下令撤離非緊急使館工作人員，並敦促當地美國公民在一般客機仍正常飛航的情況下離開委內瑞拉。

自從美國總統川普（Donald Trump）宣布政府不承認馬杜洛政權後，馬杜洛震怒之下，宣布與美國斷交，不但下令關閉美國駐卡拉卡斯大使館，要求所有外交人員限期72小時離境，如今也要求所有委內瑞拉駐美國的外交人員返國。

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲ 馬杜洛政府官員卡貝洛（Diosdado Cabello）表示，在離境期限過後，當局將對美國使館祭出斷電、斷瓦斯處置。圖為馬杜洛。（圖／路透）

不過，美國政府則認為，馬杜洛政府已無合法權力破壞美委外交關係。根據國務院的說法，美國駐委內瑞拉大使館將會繼續開放，目前僅是裁減人力，並非關閉大使館。

此外，當局表態提到大使館能提供美國公民的緊急服務能力有限，所以強烈建議在委內瑞拉旅行或定居的美國公民離境，並在商業客機正常飛航的情況下離開，而選擇留下來的人則要確保住處備妥足夠的生活品度日。

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關鍵字：委內瑞拉,馬杜洛,川普,大使館,北美要聞

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