辛巴威油價飆漲150%　軍警槍彈+酷刑對付抗議者

▲辛巴威油價飆漲150%，民眾上街示威抗議。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

辛巴威政府1月12日宣布油價調升近150%，堪稱全球最高的油價，引發全國性的暴動，面對這場騷亂，國民軍與警察因無法分辨抗議者，而將周邊地區的平民一併逮捕，並對民眾施行具有系統性的酷刑，侵犯人權並施以暴力，至少有12人死於槍傷。

根據BBC報導，軍方在首都哈拉雷（Harare）與布拉瓦約（Bulawayo）各處與暴亂者對峙，憤怒的民眾將商家洗劫一空、燒毀輪胎並封鎖道路，阻斷車輛通行。

辛巴威人權委員會在一份聲明中表示，自14日以來有至少8人死亡，主要歸咎於軍方使用「實彈武器」，軍方的安全部隊在夜間闖入房屋，連11歲的男孩都遭到毆打，「軍隊在平息騷亂的過程中，繼而導致平民的生命損傷，並嚴重的侵犯其人權，即便如此，政府仍在進行這類部署。」

▲辛巴威警方手持槍枝，以實彈鎮壓示威者，並施以具系統性的酷刑。（圖／路透）

辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）原訂參加達沃斯世界經濟論壇，並尋求投資者，國內的動亂促使他取消行程，透過推特採納人民想法，承諾接受各方的督促以解決經濟崩潰問題。一系列的推文中，他也提到安全部隊的暴力處刑與不端行為「不被接受」且背叛了新的辛巴威，「如有需要，他們會受到嚴厲的處罰。（If required, heads will roll.）」

Likewise, violence or misconduct by our security forces is unacceptable and a betrayal of the new Zimbabwe. Chaos and insubordination will not be tolerated. Misconduct will be investigated. If required, heads will roll 3/4 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2019年1月22日

辛巴威政府在1月12日宣布燃油上漲，柴油從每公升1.24美元調漲至3.11美元（約新台幣96.09元）；汽油從每公升1.34元調升至3.31美元（約新台幣102.27元），成為全世界油價最高的國家。

▼騎到油箱乾了才捨得加，辛巴威人牽著機車徒步走到加油站。（圖／路透）