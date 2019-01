辛巴威油價飆漲150%　軍警槍彈+酷刑對付抗議者

▲辛巴威油價飆漲150%,民眾上街示威抗議。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

辛巴威政府1月12日宣布油價調升近150%,堪稱全球最高的油價,引發全國性的暴動,面對這場騷亂,國民軍與警察因無法分辨抗議者,而將周邊地區的平民一併逮捕,並對民眾施行具有系統性的酷刑,侵犯人權並施以暴力,至少有12人死於槍傷。

根據BBC報導,軍方在首都哈拉雷(Harare)與布拉瓦約(Bulawayo)各處與暴亂者對峙,憤怒的民眾將商家洗劫一空、燒毀輪胎並封鎖道路,阻斷車輛通行。

辛巴威人權委員會在一份聲明中表示,自14日以來有至少8人死亡,主要歸咎於軍方使用「實彈武器」,軍方的安全部隊在夜間闖入房屋,連11歲的男孩都遭到毆打,「軍隊在平息騷亂的過程中,繼而導致平民的生命損傷,並嚴重的侵犯其人權,即便如此,政府仍在進行這類部署。」

▲辛巴威警方手持槍枝,以實彈鎮壓示威者,並施以具系統性的酷刑。(圖/路透)

辛巴威總統姆南加瓦(Emmerson Mnangagwa)原訂參加達沃斯世界經濟論壇,並尋求投資者,國內的動亂促使他取消行程,透過推特採納人民想法,承諾接受各方的督促以解決經濟崩潰問題。一系列的推文中,他也提到安全部隊的暴力處刑與不端行為「不被接受」且背叛了新的辛巴威,「如有需要,他們會受到嚴厲的處罰。(If required, heads will roll.)」

Likewise, violence or misconduct by our security forces is unacceptable and a betrayal of the new Zimbabwe. Chaos and insubordination will not be tolerated. Misconduct will be investigated. If required, heads will roll 3/4