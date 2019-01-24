沙烏地放寬娛樂甩保守形象　50億美元海外消費留國內

▲▼沙烏地阿拉伯除了准許餐廳播放音樂以外，也解除電影院、音樂會禁令，希望藉此將國人1/4的娛樂消費留在國內。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）頒布敕令，准許國內餐廳可以播放音樂，沙國娛樂總局局長、王室顧問謝赫（Turki al-Sheikh）23日透過記者會宣布這個消息。謝赫公布2019年娛樂業務行事曆時表示，「從今天開始，我們會發放播放音樂與歌曲的執照給王國境內的餐廳。

根據《阿拉伯新聞》報導，沙國今年準備在13個不同的地點，舉辦賽車、魔術表演、舞台表演、遊戲直播、戶外電影院等數十項活動，謝赫也承諾，將舉辦足球表演賽，表彰退休英國球星貝克漢（David Beckham）與法國球星席丹（Zinedine Zidane），目標為使沙烏地成為全球10大及亞洲4大娛樂重鎮之一。

沙烏地娛樂總局去年曾提出，未來10年將投資2400億里亞爾（約新台幣1.97兆元），以發展娛樂產業基礎建設，這項計畫在2030年之前可望帶來每年180億里亞爾（約新台幣1500億元）的國內生產毛額（GDP），更帶來22.4萬個就業機會。

沙國人每年海外娛樂花費高達200億美元，這一系列改革項目，為的就是將其中1/4的花費留在國內。

▲沙烏地阿拉伯解除禁令，允許女性觀看足球比賽。（圖／路透）

沙烏地阿拉伯近期才解除電影院、音樂會禁令，透過將國人的消費留在國內，為年輕人創造就業也改變生活品質，擺脫保守形象以吸引觀光客。

王儲穆罕默德使婦女駕車、現場觀看足球賽解禁，更限制宗教警察的權力、放寬性別隔離。然而一系列進步改革，卻無法挽救因鎮壓異議分子（如記者哈紹吉）而重創的國際形象。