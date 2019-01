遭冤枉殺母入獄19年！　非裔男「聽到法官道歉」激動落淚

▲ 柏頓表示,如果當年的警察花更久時間調查,可能就不會草率做出結論。(圖/翻攝自推特/@innocence)



國際中心/綜合報導

美國紐約市布隆克斯區(Bronx)一名46歲的非裔男子柏頓(Huwe Burton)坐了將近20年的冤獄,終於在24日獲得清白。他於1989年1月3日被以殺害母親的罪名定罪,當時只有16歲的他就這樣進入監牢19年,之後10年則在假釋中度過。柏頓表示,當年警方僅用48小時就將母親的謀殺結案,「如果他們花更久的時間,或許就不會草率做出結論。」

#NewYorker #HuweBurton, who had languished in #prison for 19 years for the stabbing death of his mother, is finally freed after prosecutors deemed he was convicted based on forced confessions https://t.co/chty3S6p6V #wrongfulimprisonment pic.twitter.com/JeEru2UkBK