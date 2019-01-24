台南就業中心歲末送溫馨　 揮毫送祝福

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，1月24日辦理「喜迎金豬，圈你一個好年」新春節慶活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接農曆春節到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，1月24日辦理「喜迎金豬，圈你一個好年」新春節慶活動，當天不僅為求職朋友找工作，還帶領民眾走入時光隧道，回味古早味童玩「套圈圈」兌換惜福二手物資，更邀約書法名師鄭漢民老師揮毫贈送春聯，祝福民眾。

台南就業中心指出，由台南就業中心主任胡瑞娟代表省躬社聖化堂佛祖救急基金會，發送愛心物資20份，物資內容非常實用，包含米、油、醬油、食用罐頭及沐浴用品等等物品，給參與的弱勢民眾。並由台南就業中心同仁募集8成新的二手惜福物資，透過「套圈圈」的懷舊童趣，套中即可換取所需二手物資，並祝福求職民眾能圈出好運氣找到好工作，民眾紛紛排隊參與，也有民眾提及也想把家中用不到二手物資送到來與大家交流，共同愛物惜物。

在年節將到來的日子，春聯更是搶手貨，還來不及等書法名師就位，許多民眾已排好隊，等著老師現場揮毫送祝福。其中林姓求職朋友最喜愛的是〝諸事如意〞代表著事事順心又如意，希望可以在過年後就有好工作。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，新的一年即將來臨，希望找工作的伙伴可以也快速透過該中心找到適合的工作，另外還有許多中、低收家庭的弱勢求職朋友，希望他們在歲末求職，同時也能感受政府、社會對他們的協助與支持，不單單是物資的補給，也其望能早日自力自強，並祝福找工作的朋友諸事順利。