安置男童慘遭性侵1年「躲在角落哭泣」　台南再爆寄養家庭弊端

▲台南市議員林燕祝再爆台南市社會局安置作業狀況不斷，安置小一男孩在寄養家庭，被另名楊姓男童多次性侵，小孩留下難以抹滅的傷痕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝再爆台南市社會局安置作業狀況不斷，安置小一男孩在寄養家庭，被另名楊姓男童多次性侵，小孩留下難以抹滅的傷痕，家長1月24日出面指控社工卸責推諉，事後也未道歉，社會局螺絲鬆脫已久。

林燕祝指出，7歲的黃童2018年3月因父親家暴案由社會局安排，和曾被繼父性侵的楊姓11歲男童安置在同一寄養家庭，因疏於注意下造成楊童有機可趁，獨處時主動脫褲及叫黃童脫褲，口交性侵得逞，小孩被性侵多達8、9之多，直到輔導老師發現個案異樣後，警方介入了解，才讓事情曝光。

面對小孩無端受害，黃童家長指出，安置過程社工員拿一張兒童及少年緊急保護安置通知單到校，即將人帶走，事後僅用電話告知，令人錯愕，該案在4月即經台南地檢處判定家長屬合理管教，而非家暴，不起訴還其清白，期間家長4次申請見小孩，也遭藉故拒絕，讓孩子續受傷害。

社會局甚至亂說母親失去保護功能，強制接受防治課程，家長氣憤的說，安置寄養迄今1年多，黃童晚上還常做惡夢，出遊時也會躲在角落哭泣，平日看到社工員都會怕，心裡創傷程度嚴重，每週更遠到高雄接受治療，造成恐懼後遺症，影響未來成長。

家長說社會局企圖隱瞞疏失，家庭暴力暨性侵害防治中心調查報告避重就輕，竟把男童互含對方生殖器等性侵動作，硬拗是二名小朋友「在玩」，令人氣憤。

林燕祝批安置寄養家庭篩選流於形式，性侵傾向個案應接受適當治療，否則對同齡其他個案勢必有所威脅，社會局強制安置需依SOP執行，避免濫權，對照近日的2起虐童案，安置作業確有檢討改進的必要，而學校只憑一張通知書，就讓社工將人帶走，警覺性有待加強。

林燕祝重申民代接受民眾陳情，主要是檢討社工隱瞞案情，造成個案2次傷害的問題，社工雖不是醫療專業人員，但負有個案監護職責，相關進度應盡告知受害個案家長，直播的用意在忠於事實，是針對個案調處，而非打社工，絕非NGO團體指控公審，林燕祝相信絕大多數社工均稱職，有關人力不足及權益方面，應由市府通盤檢討，處理。

針對林燕祝議員所提社會局回應如下：該童2017年因多次被通報家長身體施虐並造成該童明顯危害性傷害，社會局基於保護該童生命安全為優先，社工於2018年3月依兒童及少年褔利與權益保障法第56條，並通知家長到警局簽署相關文件後，將該童緊急安置並送法院核備，安置程序都依法處理。法院依職權調查後，堪認當時該童需72小時以上緊急安置，尚可有效保護該童，並許可繼續安置3個月之裁定，家長後續提出安置抗告，法院核認家暴事實明確，足可採信，家長所辯無理由，予以駁回。

該童被安置期間，社會局依兒童及少年褔利與權益保障法第60條受理親子會面申請，惟親子會面需多方評估該童身心狀況及孩童意願，社會局以兒少最佳利益為考量，採行該童與家長「漸進式接觸」，並無阻礙該童及其家長之會面探視權益。



該童在安置期間發生其他安置童猥褻情事，社會局深感遺憾，事發後立即緊急隔離另行安置，並向轄區分局報案進行司法調查，當時因該童情緒尚不穩定，經社會局輔導並待其情緒穩定後，立即主動告知該童家長，期間並無延誤處理或刻意不通知，另積極提供受害兒童性平教育及心理諮商服務。

該童家長於2018年度完成強制性親職教育，並經社會局評估親職功能提升，經市府兒少家外安置評估決策會議決議，結束該童安置返家。社會局社工目前均持續追踪輔導中。