林燕祝批虐童案NGO無的放矢　模糊兒虐問題焦點

▲台南市議員林燕祝指虐童案NGO 搞錯對象，社會局鬆散。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市5天內發生2起虐童案，1死1住加護病房，市議員林燕祝痛批社會局鬆散，隱瞞受虐兒病情，通報機制失靈，向市府陳情抗議的社團NGO，爭取社工權益之餘，卻未見提供及時援助，置弱勢孩童及家庭於次，行事本末倒置，模糊兒虐問題焦點。

台南市議會1月23日進行虐童事件處理及防治專案報告，市議員們輪番抒發意見，多面向熱烈討論善後問題及形成原因、預防方法等，市議員林燕祝連續2輪均率先發言，希望結合各界力量減少虐童事件發生。

台南連續發生虐童事件，林燕祝指出，連社會局安置個案都出紕漏，令人引以為憂，她舉目前仍在加護病房的1歲男童為例，問社會局長黃志中，受虐兒住加護病房是否要告知家長？局方為何未通知，還誆稱感冒而已，實際上視網膜出血、後腦部受傷及左肱骨骨折，不嚴重嗎？如果孩子死亡，那麼責任誰負。

林燕祝再問社會局現有幾件訴訟案件及進度，林燕祝說3件被受虐童家長提告，其中有一件家長勝訴，局長並不清楚，可見尚未進入狀況，現在連安置保母都出紕漏，社會局鬆散情形可見一斑。



因為受虐兒發聲，直播方式遭NGO指損及與會者個人隱私權，林燕祝澄清說，當場並未直接打電話給社工，而家暴防治中心鄭主任電話為公家性質，更無興師問罪情形。

至於受虐兒童處理過程已將個案姓名及病歷等部分塗掉，並未公開曝光，陳情團體扣上網紅、衝高點閱率等形容詞過於牽強，NGO搞錯對象，林燕祝反問陳情團體力爭社工人力不足等問題時，到底給受虐孩子、家庭提供什麼幫助？

林燕祝表示，社工人力不足、人身安全及權益制度問題，需要整體整合，此由社會局檢討研擬改善之道，對於擺在眼前的狀況，社會局黃志中局長要有guts處理。

關心兒童受虐事件無端引來社團雜音，林燕祝強調相關單位妥善解決，找出原因有效防範，避免發生才是首要課題，而非當事人無奈求助民代發聲時，反將矛頭相向，轉移受虐問題焦點。