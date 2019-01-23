　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

林燕祝批虐童案NGO無的放矢　模糊兒虐問題焦點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員林燕祝指虐童案NGO 搞錯對象，社會局鬆散。（圖／記者林悅攝）

▲台南市議員林燕祝指虐童案NGO 搞錯對象，社會局鬆散。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市5天內發生2起虐童案，1死1住加護病房，市議員林燕祝痛批社會局鬆散，隱瞞受虐兒病情，通報機制失靈，向市府陳情抗議的社團NGO，爭取社工權益之餘，卻未見提供及時援助，置弱勢孩童及家庭於次，行事本末倒置，模糊兒虐問題焦點。

台南市議會1月23日進行虐童事件處理及防治專案報告，市議員們輪番抒發意見，多面向熱烈討論善後問題及形成原因、預防方法等，市議員林燕祝連續2輪均率先發言，希望結合各界力量減少虐童事件發生。

台南連續發生虐童事件，林燕祝指出，連社會局安置個案都出紕漏，令人引以為憂，她舉目前仍在加護病房的1歲男童為例，問社會局長黃志中，受虐兒住加護病房是否要告知家長？局方為何未通知，還誆稱感冒而已，實際上視網膜出血、後腦部受傷及左肱骨骨折，不嚴重嗎？如果孩子死亡，那麼責任誰負。

林燕祝再問社會局現有幾件訴訟案件及進度，林燕祝說3件被受虐童家長提告，其中有一件家長勝訴，局長並不清楚，可見尚未進入狀況，現在連安置保母都出紕漏，社會局鬆散情形可見一斑。


因為受虐兒發聲，直播方式遭NGO指損及與會者個人隱私權，林燕祝澄清說，當場並未直接打電話給社工，而家暴防治中心鄭主任電話為公家性質，更無興師問罪情形。

至於受虐兒童處理過程已將個案姓名及病歷等部分塗掉，並未公開曝光，陳情團體扣上網紅、衝高點閱率等形容詞過於牽強，NGO搞錯對象，林燕祝反問陳情團體力爭社工人力不足等問題時，到底給受虐孩子、家庭提供什麼幫助？

林燕祝表示，社工人力不足、人身安全及權益制度問題，需要整體整合，此由社會局檢討研擬改善之道，對於擺在眼前的狀況，社會局黃志中局長要有guts處理。

關心兒童受虐事件無端引來社團雜音，林燕祝強調相關單位妥善解決，找出原因有效防範，避免發生才是首要課題，而非當事人無奈求助民代發聲時，反將矛頭相向，轉移受虐問題焦點。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
旅客違規帶肉品「檢疫官放水」？農委會急澄清！影片還原現場

關鍵字：林燕祝,虐童案,NGO,無的放矢,兒虐,焦點

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／媒體試駕1038萬賓士超跑　閃東西「慘滑落邊坡」豪車秒毀

于佳卉取名歡歡＝歡樂　郭子乾嘆：沒想到開朗的先走了

G哥墜谷點近90度峭壁「僅容一足踩踏」　245萬搜救費用不會追償

直升機「峭壁吊掛G哥遺體」畫面曝光！驚險搖晃2分半　搜救員帶她回家

女童噴槍案急診現場　母向醫生下跪拜託、房仲父自責：對不起

驚悚畫面曝光！女兒騎車載老母去推拿　慘遭貨車前輪「輾爆頭」雙亡

林燕祝批虐童案NGO無的放矢　模糊兒虐問題焦點

「暗夜槍響！」　男子頭份蟠桃公園赴約談判身中3槍斃命

虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

台南受虐兒層出不窮　藍軍要求重新整合各單位並修法防虐

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　 前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

林燕祝批虐童案NGO無的放矢　模糊兒虐問題焦點

「暗夜槍響！」　男子頭份蟠桃公園赴約談判身中3槍斃命

虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

台南受虐兒層出不窮　藍軍要求重新整合各單位並修法防虐

水淹基隆大武崙！行政院長勘災才加堤防　林益諄：機關未釐清治水責任

直擊／不起眼隧道內別有洞天　2座警總時期「偵訊室」曝光

給學童愛與希望　嘉藥食品系烘焙飄香阿里山

女子疑申請低收入補助未過尋短　白河警迅速搶救挽回一命

台南好水　自來水水質抽驗合格率100％

「熱血醫院」郭綜合　發起捐血獲醫護人員響應

警攔下可疑貨車…開車廂驚見800瀕死緣板鱉　被當貨物疊到天花板

格陵蘭融冰比10年前快4倍　自由女神像將滅頂！

貝克漢婚變傳20年　維多利亞首揭「被離婚」心聲！

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

棄北大光環創業成英語教學達人　盲目擴張面臨最大虧損危機

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘：技轉需更清楚規範

快訊／台中深夜驚傳3車連環撞！1人頭顱破裂慘死　2人無呼吸心跳

網傳「香菇柄、豆瓣醬」有毒不能吃！　食藥署急闢謠

色魔抓到了！女植物人呻吟產子奇案　男護士提供她「護理照顧」

鄭惠中摑鄭麗君　回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一啪

汽車駕駛「禮貌讓過」卻釀災...　後方機車擊落雙黃線迴轉騎士

地方熱門新聞

苗栗男子公園談判　身中3槍斃命

不起眼隧道　警總時期偵訊室曝光

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

80歲台中爺賣菜苦：一天賺不到..

流感高峰期　養肺小秘訣報你知

水淹基隆大武崙！林益諄：機關未..

最高罰500萬　台東露天燃燒開..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

嘉縣公車處　除夕免費團圓公車

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

林燕祝批虐童案NGO　模糊兒虐..

台南市動物之家　認養活動來囉！

更多熱門

相關新聞

黃偉哲慰問員警　肯定捍衛市民安全

為表揚南市虐童案發生時，警察同仁維護社會秩序，嚴守崗位的精神，1月19日上午黃偉哲市長，特別前往市警四分局慰問執勤員警，並頒發慰問金予相關執勤有功單位及現場交通組郭榮木組長，鼓舞警察士氣。

藍委推兒虐修法應「跳關」逕付二讀

虐童案有人詐騙！　家屬籲別上當

虐童案頻傳　顏寬恒要用「霹靂手段」

在乎兒虐都是假的？王薇君揭藍綠作秀嘴臉

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴10米慘死

鼻屎怪現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

即／市長降臨　韓國瑜突襲新崛江

九份停車1小200元爆偷錢　業者回應了

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

女普悠瑪鬧事　怒踹車長3腳嗆聲

2019這5大星座財運旺到爆！

凸肚3種類型用對方法才會瘦

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

他春酒「被肉彈洗臉」！超慘下場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面