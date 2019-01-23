台南受虐兒層出不窮　藍軍要求重新整合各單位並修法防虐

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝等人說，台南受虐兒層出不窮，要求提升至國安事件，重新整合各單位並修法防虐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市發生多起震驚各界受虐兒死亡和重傷事件，市議會國民黨團1月23日在市府受虐兒專案報告中要求，社會局、警察局、教育局、衛生局和基層里鄰長，不要各吹各個調，虐兒事件已是國安事件，從地方到中央應整合發揮一條鞭功能，並建議政府全面修法，讓公權利進入家庭，以嚴刑重罰保護孩子快樂成長。

國民黨團書記長蔡育輝、議員林燕祝、尤榮智、李鎮國、王家貞、方一峰、曾培雅等在虐童專案報告中指出，台南市社會局的螺絲鬆了！1月11日台南市就發生1歲多小男童被保母虐待的左側硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、左肱骨骨折住進加護病房的虐童案，擁有法院判定親權的台南市社會局，不但不告訴孩子生母事實，還騙生母孩子只是小感冒，接著1月16日，台南市又發生1歲女童受虐死亡案。

國民黨團議員接受陳情直播此悲劇，還被NGO團體批評侵犯社工個人隱私不排除提告，為民喉舌、監督台南市政府行政、捍衛公共利益，本來就是議員民代的天職，既沒暴露市府個人個資，怎會侵犯個人隱私？NGO團體是否也應該一起來關懷受虐兒被安置不妥等相關問題。

國民黨團表示，『根據衛福部統計，每年約有9千名兒少受虐，平均每1小時就有1位兒少身處危險或暴力的環境』，少子化已是國安危機，好不容易盼望來的孩子，本該是每個父母親的寶貝，但現在大人身心不健全，吸毒、沉迷電動遊戲、無業或承受不了工作生活壓力，把無辜的孩子當成出氣筒，家暴專線有發揮作用嗎？市府社會局、教育局、警察局、學校、里鄰長等有關單位有發揮功能嗎？多年來，各單位仍是各吹各的調，為什麼不能成立一條鞭的防虐兒單位，增加社工的人力保護他們的人身安全，讓里鄰長能主動通報，讓受通報的局科室能主動積極發揮搶救受虐兒的功能。

國民黨團指出，兒童是未來國家的希望，但衛福部的統計告訴國人，每1小時就有小朋友身處危險或暴利環境，顯見受虐兒問題的嚴重性，建請中央把受虐兒事件提升到國安危機，政府有關單位更應該全面修訂相關法律，讓公權力進入家庭，讓國家未來的主人翁能快樂成長。