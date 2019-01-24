蔡英文：有三位台灣人值得我們驕傲　感謝瑞莎成為我們的一分子

▲蔡英文說有三位台灣人值得我們驕傲。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在臉書中特別提到，「今天有三位台灣人值得我們驕傲」，分別是原本來自烏克蘭的女藝人瑞莎、副總統陳建仁以及政務委員唐鳳，同時還tag連結了瑞莎和陳建仁的個人臉書。

▲瑞莎領到身分證。（圖／翻攝自瑞莎臉書／記者林敬旻攝）



蔡英文說明瑞莎值得驕傲的原因，來自烏克蘭的瑞莎，在今天正式入籍成為台灣人，她曾經是烏克蘭韻律體操國手，現在不但在台灣落地生根、建立家庭，更義務到桃園的中小學，協助訓練體操選手，傳承經驗。「感謝瑞莎成為我們的一分子！」

▲副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文接著指出陳建仁值得驕傲的原因是，陳建仁副總統入選NAS（美國國家科學院）外籍院士，去年底NAS特地來總統府頒發證章，最近也在Twitter上貼出當天的照片，「除了為副總統開心，台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，也讓我感到驕傲！」

▲行政院政務委員唐鳳 。（圖／記者張一中攝）



蔡英文最後指出行政院政務委員唐鳳值得驕傲的原因，美國期刊 Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」，唐鳳也名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」，「唐鳳的入選，代表台灣的社會發展和民主創新，都受到高度肯定。恭喜唐鳳！」

蔡英文總結，台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。

網友在蔡英文的臉書留言表示，「#我們都是台灣人！#瑞莎也是辣台妹！」、「我們都會變成更好的台灣人」、「多元認同跟友善的個性是台灣人的特點，只要認同台灣都是一家人。」、「小編越來越厲害了！」、「求聖騎士副總統更多版面XDDD」、「真正的臺灣人，因爲有愛啊」。