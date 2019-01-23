　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員邱莉莉要求整合平台，加強兒少保護網。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員邱莉莉要求整合平台，加強兒少保護網。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區日前傳出虐童致死案，引起全國關注，甚至登上了英國媒體，市民群情激憤紛紛到市長、議員臉書留言呼籲公部門要有所作為，市議員邱莉莉表示，就法制面來說，兒少保護法令與隱私權保障常有衝突，導致成效受限，里鄰合併案大裁鄰長人數，警察局把婦幼隊從市區遷移出，這都不利加強兒少保護網。

市議員邱莉莉問警察局長黃宗仁，虐童案常發生於何種家庭？黃宗仁表示，為毒癮、酒癮、經濟弱勢家庭。邱莉莉批評，這樣的家庭在人口稠密區比例與數量都較多，為何警局還把婦幼隊從市區遷到台南永康，這不利虐童通報。黃宗仁說，要求各派出所都能有婦幼警察隊功能。

邱莉莉再問民政局長顏振標，如何協防虐童通報制度，顏振標說，要求民政體系人人都是社工。邱莉莉抨擊，民政局有最多的人力，理應是虐童通報最重要的第一線吹哨者，但台南市自執行里鄰合併案後，鄰長總數大幅銳減，過去平均1、20戶就編制1名鄰長，現則約50戶才有1名鄰長，如何達到協助里長與里幹事的家戶聯防效果？

邱莉莉強調，每個局處都夸夸而談防範虐童的作為，但沒有整合平台是事實，虐童案沒有減低的趨勢也是事實，這都需要改進，不要讓市民對公權力失去信心，最好是能透過類似兒童公約的精神，來解決法制面的不足。

有法律人背景的台南市副市長許育典答覆質詢表示，目前防杜虐童的主法為兒童權益保障法，但國內法律確實對公權力進入家庭有所限制，未來市府將研擬台南版的兒少保護自治條例，統合地方政府里鄰、社工、校園的資源，有效執行兒童保護，精進市府在虐童防範的作為。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
影片曝光！捷運保全下班迴轉遭撞　「機車瞬間解體」噴10米慘死
即／苗栗男遭開3槍亡！朋友離開公園30分鐘　他倒血泊中被發現

關鍵字：虐童,致死,邱莉莉,兒少,保護網

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／媒體試駕1038萬賓士超跑　閃東西「慘滑落邊坡」豪車秒毀

于佳卉取名歡歡＝歡樂　郭子乾嘆：沒想到開朗的先走了

G哥墜谷點近90度峭壁「僅容一足踩踏」　245萬搜救費用不會追償

直升機「峭壁吊掛G哥遺體」畫面曝光！驚險搖晃2分半　搜救員帶她回家

女童噴槍案急診現場　母向醫生下跪拜託、房仲父自責：對不起

驚悚畫面曝光！女兒騎車載老母去推拿　慘遭貨車前輪「輾爆頭」雙亡

「暗夜槍響！」　男子頭份蟠桃公園赴約談判身中3槍斃命

虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

台南受虐兒層出不窮　藍軍要求重新整合各單位並修法防虐

直擊／不起眼隧道內別有洞天　2座警總時期「偵訊室」曝光

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

「暗夜槍響！」　男子頭份蟠桃公園赴約談判身中3槍斃命

虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

台南受虐兒層出不窮　藍軍要求重新整合各單位並修法防虐

直擊／不起眼隧道內別有洞天　2座警總時期「偵訊室」曝光

給學童愛與希望　嘉藥食品系烘焙飄香阿里山

女子疑申請低收入補助未過尋短　白河警迅速搶救挽回一命

台南好水　自來水水質抽驗合格率100％

「熱血醫院」郭綜合　發起捐血獲醫護人員響應

除役消防車輛「退而不休」　贈與長榮大學達到官、學合作

擴大防火宣導　防火管理人座談會登場

法系「可愛小車」雷諾Twingo改款登場　性能GT版再等等

45歲鈴木一朗正式簽水手小聯盟約　出席東京開幕戰得先進開季名單

脫序女普悠瑪鬧事！「佛經歌」音量開最大　怒踹車長3腳嗆：別碰我

旭村盃／豐里國小開創足球館　成龍贊助球衣成校史文物

台鐵拍板員工「免費搭區間車」！　產工3點回應超酸：光通勤就5hrs

旭村盃／海報女孩霸氣外露　不畏男生欺負夢想踢國家隊

旭村盃／比賽還有功課　全台最特別的足球賽

影片曝光！捷運保全下班迴轉遭撞　「機車瞬間解體」噴10米慘死

「暗夜槍響！」　男子頭份蟠桃公園赴約談判身中3槍斃命

雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩

地方熱門新聞

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

流感高峰期　養肺小秘訣報你知

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

關懷獨居長者　替代役男助清理居..

嘉縣公車處　除夕免費團圓公車

80歲台中爺賣菜苦：一天賺不到..

高麗菜做泡菜　一起替菜農想辦法

桃園狼師騷擾小學女生　檢聲押獲..

撞倒騎士　行車紀錄器還原真相

蘭陽時尚系婚禮小物 在地文化..

駝背婦下班忍痛候診　遭扒走醫藥..

中風非老人　青壯三高族群要留意

更多熱門

相關新聞

教育部長籲教育夥伴「發揮雞婆精神」

教育部23日舉行部務會報，教育部長潘文忠出席時，特別針對近期發生的虐童事件表示，教育同仁應該要發揮雞婆的精神，讓這些事情不要再次發生，同時也需要教育部與第一線的教育夥伴共同努力。

湯文章／拳頭硬了就可以動用私刑

網論「太年輕別生」！清潔工媽245字網推爆

黃明鎮／死囚的新生

動保處　緊急庇護虐童嫌犯飼養犬貓

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

尾牙送2千萬！老闆懶得抽「一句話再噴4000萬」

他尾牙醉爆婚外情曝鹹濕情話！全場凝結：她老公坐旁邊

慘！媒體試駕1038萬賓士超跑　滑落山坡　

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓錯人

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面