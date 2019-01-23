虐童致死案全國關注　邱莉莉要求加強兒少保護網

▲台南市議員邱莉莉要求整合平台，加強兒少保護網。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區日前傳出虐童致死案，引起全國關注，甚至登上了英國媒體，市民群情激憤紛紛到市長、議員臉書留言呼籲公部門要有所作為，市議員邱莉莉表示，就法制面來說，兒少保護法令與隱私權保障常有衝突，導致成效受限，里鄰合併案大裁鄰長人數，警察局把婦幼隊從市區遷移出，這都不利加強兒少保護網。

市議員邱莉莉問警察局長黃宗仁，虐童案常發生於何種家庭？黃宗仁表示，為毒癮、酒癮、經濟弱勢家庭。邱莉莉批評，這樣的家庭在人口稠密區比例與數量都較多，為何警局還把婦幼隊從市區遷到台南永康，這不利虐童通報。黃宗仁說，要求各派出所都能有婦幼警察隊功能。

邱莉莉再問民政局長顏振標，如何協防虐童通報制度，顏振標說，要求民政體系人人都是社工。邱莉莉抨擊，民政局有最多的人力，理應是虐童通報最重要的第一線吹哨者，但台南市自執行里鄰合併案後，鄰長總數大幅銳減，過去平均1、20戶就編制1名鄰長，現則約50戶才有1名鄰長，如何達到協助里長與里幹事的家戶聯防效果？

邱莉莉強調，每個局處都夸夸而談防範虐童的作為，但沒有整合平台是事實，虐童案沒有減低的趨勢也是事實，這都需要改進，不要讓市民對公權力失去信心，最好是能透過類似兒童公約的精神，來解決法制面的不足。

有法律人背景的台南市副市長許育典答覆質詢表示，目前防杜虐童的主法為兒童權益保障法，但國內法律確實對公權力進入家庭有所限制，未來市府將研擬台南版的兒少保護自治條例，統合地方政府里鄰、社工、校園的資源，有效執行兒童保護，精進市府在虐童防範的作為。