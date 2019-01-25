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美艦來了！7個月內4次通過台海　太平洋艦隊：實現開放印太承諾

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▲▼美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。（圖／路透）

▲美國海軍麥坎貝爾號驅逐艦。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國海軍兩艘軍艦24日航行通過台灣海峽，藉此「例行性通行」宣示美國對印度太平洋地區自由開放的承諾。不過，美軍選在中國大陸恢復遠海長航訓練時間點通行台海，時機點敏感。事實上，美軍上週就已預告將派艦通過台海，甚至不排除派遣航母前來。我國防部晚間證實，美艦目前正由南向北航行中，國軍全程監控。

美國太平洋艦隊發言人戈爾曼少校（Tim Gorman）向CNN證實，伯克級飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）和補給艦迪爾號（USNS Water S. Diehl）航行通過台灣海峽，此舉完全遵循國際法。

戈爾曼表示，軍艦通過台灣海峽，體現美國對於印度太平洋地區自由開放的承諾。他補充說，「美國海軍將會繼續在國際法允許的地方飛行、航行和執行任務。」我國防部隨後證實，美艦確實由南向北在台灣海峽航行中，國軍全程監控。

根據國防部披露消息，此次美艦通過台海，是繼去年7月以來，第4度有美國海軍軍艦在台灣海峽航行。美軍分別於去年7月、10月、11月派遣軍艦通過台海。

▼先前外傳，美軍可能派遣航母通過台灣海峽。圖為美軍雷根號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

雷根號航母(影志影像／美聯社)

此外，國防部24日稍早證實，中國的解放軍亞丁灣護航第30批編隊，納編北部戰區054A導彈護衛艦「蕪湖號」（舷號539）、「邯鄲號」（舷號579），及903A型綜合補給艦「東平湖號」（舷號960），23日以編隊方式航行於台灣東部外海。我海軍即派紀德級蘇澳軍艦進行監控，直到24日清晨脫離海軍南偵艦隊的監控範圍，並轉由海軍東偵艦隊繼續監控。

除此之外，中共空警500、轟6等各型多架軍機，24上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。共機近期頻繁進出台海空域，美艦也航行台灣海峽，較勁意味濃厚。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）15日剛發表「中國軍力報告」（China Military Power），指出直指北京政府在過去幾年期間內，進行一系列軍事現代化改革並取得新技術，目標提高對抗區域衝突的能力，部分領域已是全球第一。資深國防部官員擔憂，中方在武器系統與技術全面更新的情況下，武力犯台的風險可能升高。

美國海軍作戰部長李察森上將（John Richardson）上週18日在東京接受訪問時就曾預告，美方將台灣海峽視為國際水域的一部份，因此會派出軍艦通行。李察森又說，「任何類型的艦艇都能通過這些水域，我們看不出有何限制」，暗示不排除派遣航母通過台灣海峽。美軍近期雖然4度派遣軍艦通過台灣海峽，但已經超過10年未曾派出航空母艦通行。

▼美國海軍作戰部長李察森上將。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）

李察森先前訪北京，與中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成會面。李察森向北京傳達，美方反對北京或台北任何單方面行動，並敦促中方在海上發生「非計畫遭遇」時堅守國際規則。李作成則說，台灣議題屬中國內政，不允許外界干涉，中國軍隊會不惜代價捍衛國家主權、領土完整，維護祖國統一。

另一方面，中國國家主席習近平1月2日於「告台灣同胞書40周年紀念會」上發表對台談話，稱「中國人不打中國人，願以最大誠意爭取和平統一」，但又說「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。總統蔡英文則回應，台灣絕對不會接受一國兩制，這是「台灣共識」。

▼習近平於《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

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關鍵字：美國海軍,台灣海峽,軍艦

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