影／經濟部確認了！冷氣、冰箱「舊換新補助3000元」　春節油價只會降

記者鄒鎮宇／綜合報導

為刺激春節消費，經濟部長沈榮津24日表示，天然氣、瓦斯春節期間凍漲，且油價「只跌不漲」；此外，節能家電中的冰箱、冷氣最高補助3000元，預估可以帶動內需50億元的消費。

▲經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／中油提供）



沈榮津表示，油價1月28日至2月10日「只跌不漲」，春節後才會恢復油價的計算公式，另天然氣2月本應調漲3％以上，也暫時凍漲，桶裝瓦斯部分則不會變動價格。

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者馮建棨攝）



沈榮津說，中央確認節能家電舊換新補助每台上限為3000元，並授權各地方政府提報計畫。據《蘋果日報》報導，預估此次的節能家電補助可以帶動內需50億元的消費，另新北市提出補助5000元為地方額外預算，中央予以尊重。

產發局公用事業科長何明育表示，家電舊換新補助上限以「3台冷氣、2台冰箱」為限，且會依瓦數，每台最高補助3000元，每個家庭最高可補助15000元，預計近期內將公告補助要點，民眾即起就可汰舊換新，補助將回溯到去年12月7號。

何明育說，家電以冷氣、冰箱節能效果最佳，才會以此兩款家電進行補助，同時也提醒民眾，申請補助時須準備相關資料，包括發票、新舊機器更換的現場照片，及舊機經合法處理後所開立的廢四機聯單，須備齊三項資料才能申請補助。

▼冷氣、冰箱舊換新補助3000元。（圖／記者姜國輝攝）

