毒販黑吃黑自稱槍殺姨丈　尋無屍體無期徒刑再改判無罪

▲毒販自稱槍殺姨丈，但找不到屍體，更二審再判無罪。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

毒販王少樑為了搶下柬埔寨的毒品市場，18年前涉嫌在柬埔寨槍殺姨丈劉有誠。後來王男在大陸涉案被捕，遣返回台，並自白犯下本起槍殺案件，還將姨丈屍體埋在柬埔寨。檢方起訴，一二審均將他重判無期徒刑。但高院更審將柬埔寨的姨丈骸骨鑑定後，無法證明為人類骸骨，因此更二審改判王男無罪。可上訴。



被殺害的劉有誠販毒集團，據了解，20年前左右在金三角一帶走私毒品，而當時竹聯幫梅花堂新莊分會成員王少樑（本名王加文），因被提報流氓裁定管訓，潛逃出境投靠劉有誠。劉有誠娶了一名越南籍女子，而王加文娶該女的姪女，平日稱劉為「姨丈」。王男利用劉有誠的資金，開始在上海以假名從事家具及泡棉材料生意。

但劉有誠打算透過王男的商業管道，將毒品運往台灣、中國、香港與美國等地。由於利益談不攏，雙方嫌隙漸生，最後反目成仇。劉男在2001年間在家中被槍殺，王男則潛逃大陸地區，隱姓埋名。後來事情爆發，台灣檢方在2005年間對王男發布通緝，之後警方透過司法互助管道，在2013年間引渡王男回台，並提起公訴。

一二審法院審理後，根據王男自白以及多名自稱協助埋屍的證人供詞，認定王男犯下殺人罪，均重判無期徒刑。但更一審審理時，請求刑事局派員到柬埔寨官方領取劉有誠的骨骸，返台交由刑事局鑑定後，無法證明其為人類骨骸。更一審因此以找不到死者為由，首度改判王男無罪。

案經撤銷發回，高院更二審於23日宣判，由於我國與柬埔寨並無司法互助，無法再取得其他骨骸或客觀證據，雖然被害人家屬原本自願到柬埔寨收集骨骸，但因法院無法保證其安全，最後作罷。全案於23日宣判，在找不到屍體、又沒有新證據的情形下，更二審法院還是判決王男無罪。可上訴。

