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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【浩鼎案無罪省思】律師高宏銘：技轉需更清楚規範

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▲▼律師高宏銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲律師高宏銘認為，技轉的規範應該要更清楚。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，無罪確定後，許多法界人士開始為他叫屈。曾任檢察官的律師高宏銘指出，由本案看出，生技產業的技轉涉及太多專業問題，需要更清楚規範清楚。另外他也從檢方角度出發，認為檢方辦案應該要「與時俱進」，因應新型態的交易行為與合作方式，以免再造成類似案件。

提到翁啟惠，高宏銘覺得很可惜，畢竟本案歷經近3年的偵審過程，對翁啟惠來說是個折磨。高宏銘說，現在雖然無罪確定，但翁啟惠的狀況，研究工作被打斷，名譽又受到打擊，看在其他海外學者眼中，或是與官方有合作的國內學者，一定會影響其貢獻自己研究心力的意願，對產業的影響不可小覷。

高宏銘認為，翁啟惠此類有關技術移轉的案件，若要完全解決，應該要從法制面著手。高宏銘指出，尤其在生技產業技轉部分，可以在相關規範中，技轉的流程、會議過程、決策過程、授權金、技術移轉的對價（金錢或股票）等等，都應該要更加詳盡的規範，才能杜絕此類案件再發生。

身為檢察官出身，說到翁啟惠是否被檢方濫權起訴的祭品，高宏銘並不認同。他認為，主要還是法律見解的不同，以及社會進步，所出現的新交易型態、合作型態，讓國家法治來不及應變。他舉出知名的「櫻桃支付」遭檢調搜索的案件為例，這家台灣金融科技新創在新加坡得到大獎，獲得金管會認同；但一年多後，竟被檢調單位以涉犯《銀行法》「地下匯兌」行為而搜索。正如同櫻桃支付創辦人湯化德事後對外宣稱，他也不知道標準為何，「過去他們為我鼓掌，要我好好做。但是現在，沒有人可以幫我。」正是一種無奈。

高宏銘最後說，翁啟惠這類案件不是第一件，也不會是最後一件，為了避免再發生，檢察官身握國家偵查大權，應該要「與時俱進」，因應新型態的交易行為與合作方式，了解犯罪處罰目的，做出新的應變。
 


▼高宏銘希望翁啟惠的案例，別再發生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼律師高宏銘。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：法律,人權,翁啟惠,浩鼎,中研院長,高宏銘,行賄,收賄,無罪,確定,技轉

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