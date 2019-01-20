怎麼甜甜的…花6千買冰毒竟收到「冰糖」　他怒報警：幫我討錢

▲蠢男買冰毒卻收到冰糖，還向警方報案。（左圖／CFP，右圖／翻攝自現代快報）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇連雲港一名王姓男子15日晚間神色驚慌地跑進派出所，向警方報案「自己受騙」，當班的副所長張弛回說，「你有什麼事情請坐下來慢慢說，不要激動。」沒想到王男竟說，自己花了1400元人民幣（約新台幣6300元）買冰毒，沒想到吸一口味道卻不對，才發現是收到冰糖，因此急忙想請警方幫他要回錢財。

王男說，自己在15日下午於寧海街道武圩加油站附近，和一名周姓男子進行毒品交易，他花費辛苦存下的1400元人民幣（約新台幣6300元）向周男拿了一些冰毒（甲基安非他命），之後迫不急待跑到一處隱蔽地方拿事先準備好的工具開始吸食，不料「味道卻不對」，他舔了一口才發現是冰糖。

▼王男舔一口發現是甜的，驚覺自己買到假貨，圖為冰糖示意圖。（圖／CFP）

王男越想越生氣，覺得不能因此巴虧，所以匆忙地帶上買來的「冰糖」到寧海派出所求助，想追回被騙的現金。張弛聽完後，一方面安排人員調查事件情況以及找出藥頭，另一方面對報案者進行尿液檢測；不久就找到販賣毒品的周男，也同時逮捕尿液呈現冰毒陽性的王男，最終兩人都被處以行政拘留。

據悉，浙江一名孕婦2017年也在網路上購買冰毒，拿出來嘗起來竟然是甜的，憤而報警。許多網友看了以後紛紛表示，「買毒還報案，智商怎麼了」、「變相自首」、「是以為吸毒合法了嗎？」、「人家是為你好，吃冰糖比較健康」、「冰毒吸太多，腦袋壞了」。