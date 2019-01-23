瞞有2個小孩！最大20歲　酒女「詐癡情男1100萬」全拿去做醫美

▲酒店女博取酒客同情詐財被判刑。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）



突發中心／新北報導

新北一名張姓女子在酒店上班，為了博取簡姓酒客的垂憐，居然謊稱未婚，並以父親在外欠債、祖母住院手術等理由向對方詐取共1100萬元，再把這些錢拿大部分付醫美、交際等費用，直到因另案入監服刑全案曝光。新北地院審理後，依詐欺取財共3罪，判她4年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，張姓女子從2015年11月開始擔任酒店小姐，後來結識簡姓酒客，期間都對他隱瞞已經結婚，且還是2個媽的事情。而2個人很快就發展出戀情，已婚的簡姓酒客還為此準備離婚要娶張女為妻，基於這層關係，無論對方提出「父親在外欠債150萬元」、「妹妹在國外求學需要生活費、投資酒店生意」、「祖母住院手術需要醫藥費」等理由借款，都不曾拒絕。

簡男指控，自己跟老婆感情不好，把張女當作可以結婚、在一起的對象，所以無論如何都想幫助她，只是沒想到她講的全都是謊話，以為真心交往，最後卻換絕情。

張女則辯稱，從來都沒有跟簡男表示要投資酒店或給予分紅，確實有提到需要錢，但之後都有依約還錢。她強調，是真心與簡男交往，此案屬於債務糾紛非詐欺。

法官審理後認為，張女利用無婚姻狀態的虛偽事實讓簡男相信一切，利用這種情境下編造不實的名義借款，明顯使人對借款風險的判斷陷於錯誤，始同意出借款項，因此依詐欺取財共3罪，判她4年有期徒刑，全案可上訴。

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