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ＯＸ圖騰現身國衛院草坪！鋤草阿伯「童心傑作」：小叮噹盡力了

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▲▼國衛院草皮。（圖／網友提供）

▲國衛院草皮上多了許多充滿童趣的圖案。（圖／網友提供）

記者謝承恩／即時報導

國衛院草坪竟出現巨大的OX九宮格圖騰！仔細一看這些地景圖案可不是外星人的傑作，而是除草大哥一筆筆「割」出的童趣！國衛院營繕設置管理中心主任鐘偉逞指出，草地上五花八門的圖案，除了讓上班的同仁看了人會心一笑，也讓無趣的除草工作變的更有成就感。

這些逗趣的草地圖案位在國家衛生研究院竹南院區宿舍旁。22日早晨，鐘偉逞站在宿舍窗外往下望，只見除草工辛苦一整天將草地理平，仍剩下二分之一面積尚未完成，便跟同仁討論如何讓枯燥的除草工作變的更有趣。鐘說，靈光乍現下，便決定想模仿「麥田圈」的效果，以「OX九宮格塗鴉」等兒時遊戲為圖案，為草地增添童趣。

▲▼國衛院草皮。（圖／網友提供）

▲國衛院宿舍前草皮。（圖／網友提供）

鐘偉逞表示，23日早晨7點多，除草大哥上工後便開始著手進行，一位在草地上一筆一畫用割草機推出圖案，另一位同事則分頭到宿舍頂樓觀看，避免「圖案走樣」，除草到了天黑仍意猶未盡。沒想到隔天員工上班後，發現草地上的巧思，也意外引起一陣熱議。

▲▼。（圖／網友提供）

▲除草阿伯一邊割草修飾圖案。（圖／網友提供）

鐘表示，因大家都不是專業的地景藝術家，有些圖案不夠清晰，但也放心給員工發揮創意。在群組中同仁也七嘴八舌討論，隔天要再割出什麼圖案，於是「國衛院英文縮寫NHRI」、「小叮噹」也應運而生。員工也發揮想像力猜測「到底在畫什麼？」，甚至連院長也好奇到宿舍頂樓查看，除草阿伯得知也十分開心。

鐘偉逞指出，由於國衛院竹南院區佔地廣大，以草地區域面積就達20多公頃，天氣熱很容易就有蚊蟲孳生，每年幾乎每年至少都要除5~6次，時常東邊的草割完換西邊割，除到一半原來的草又長出來了，久了工作也會枯燥乏味，因此也鼓勵同仁能在工作上發揮創意與樂趣。這幅地景也會留給員工揮灑，等到草長再另做打算。

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關鍵字：國衛院,草坪,除草,創意,地景,圖騰,鐘偉逞

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