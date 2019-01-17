「活魚饅頭」紋理激真！切開還見「十字骨」　網看呆：隔著螢幕有腥味　

▲ 超逼真魚饅頭！（圖／網友涂梅玉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

烘培業者創意無限，除有連鎖店家推出「滷肉飯便當」造型蛋糕，日前也有強大網友做出「仿真魚饅頭」，從外皮到魚肉紋理，以及切面時呈現十字的魚骨頭都做得超到位，放在鍋子裡也都不會被察覺有異狀。除了魚饅頭，原po的得意作品還有花生、乳牛等等，每個都有心機小亮點，讓其他人看了都大讚根本「神之手」。

涂小姐日前在臉書社團貼出這隻「魚」表示，「要吃生魚片嗎？請自備醬油、哇沙米。」其實這隻魚是原po手工做的饅頭，她不僅把魚皮的細節都畫出來，連魚肉紋路及十字魚骨形狀也都做得超到位，切開後遠看就像真的生魚片一樣，放在蒸籠裡也超合乎常理，看不出異狀。

▲ 魚皮和魚肉的紋路都超傳神。

原po透露，為了做這隻魚她花了3個小時，顏料的部分是用「天然色粉」，如紅麴、竹炭粉等等。她表示和食用色素相比，使用天然食材顏色會比較不鮮豔，不過這樣反而可以讓整條魚看起來更自然、更逼真。

照片一出，網友都驚豔表示，「煮魚湯給我吃！ 快丟進水裡」、「神之手啊」、「可以煎熟嗎」、「我被騙了」、「巧奪天工之作」、「想學～～」。

涂小姐向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己本身是幼教美陶才藝教師，烘培只是興趣，偶爾也會接一些烘焙教學班。除了這隻「魚饅頭」，她也另外分享了以前的的傑作。其中「乳牛饅頭」除了有逼真的乳頭，還設計了鮮奶機關，蒸出來之後可以像真的乳牛一樣「母愛噴發」、擠出乳汁，創意驚艷眾人。

▲ 牛牛「母愛噴發」！

另外涂小姐也發揮創意，做出了「分娩系列」的烘培點心。只見她把豬媽媽肚子剪開後，竟然有隻豬寶寶在肚裡，分隔用的保鮮膜還自帶羊膜效果，剖開的瞬間完全有生產的畫面。另外「花生」也是她的得意之作，剝開殼後除了有粒粒分明的花生仁，連外殼凹凸不平的紋路都被清楚表現出來。涂小姐最後說道，她的作品一般都是送人，以及單純為興趣而做，因為人力因素，目前沒有考慮要在市面上販售。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼ 花生、小豬生產。