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佛光山南台別院　彩繪燈籠比賽創意多

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▲佛光山南台別院辦理為期3天的2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，比賽邀請國際知名藝術家擔任評審委員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院辦理2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，比賽邀請國際知名藝術家擔任評審委員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

彩繪燈籠創作是透過一筆一畫來表達作者的思維與情感，是一種以線條、筆調和色彩濃淡來美化生活，淨化心靈的藝術，為實踐星雲大師「以文化弘揚佛法」的理念，佛光山南台別院特別辦理為期3天的2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，已圓滿完成，收件總計千件。

▲佛光山南台別院辦理為期3天的2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，比賽邀請國際知名藝術家擔任評審委員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

比賽邀請國際知名藝術家林智信老師、台南美術館榮譽理事長陳泰元老師、國畫家王國和老師、台南市悠遊畫會理事長楊坤煌老師為評審委員，60％由評審評分、40％現場觀眾投票，評選出佛光獎、特優獎、優等獎等優秀作品。

▲佛光山南台別院辦理為期3天的2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，比賽邀請國際知名藝術家擔任評審委員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山南台別院住持滿舟法師開表示，南台別院秉持星雲大師「以文化弘揚佛法」的理念舉辦了千人創意燈籠彩繪比賽。參與活動的民眾有遠自台北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄及台南本地而來，以行動為生活創造快樂及增進親子間美好回憶。大家共聚南台別院，放下手機提起畫筆以歡喜心畫出信仰與傳承。

滿舟法師提到甚麼是信仰與傳承呢？透過作品發現，一家人共同參與佛光山提燈活動、到道場共修、聽法師敲打木魚、行三好、參加佛光童軍活動，是信仰與傳承。透過畫筆把信仰的力量傳承給更多人，選出的優秀作品將於今年農曆春年期間布置於南台別院，歡迎大家農曆春節一起來南台別院走春。

林智信老師表示，佛光山秉持星雲大師三好精神，將平安吉祥呈現於花燈上，作品遴選後在過年展出，不但可沾喜氣還可結佛緣，這樣的活動實在很有意義。

陳泰元老師說，對於南台別院連續兩年舉辦花燈彩繪比賽認為是利益眾生的活動，尤其親子共同繪製、凝聚親情、家庭和樂、社會安寧。雖然每個燈籠都有特色，還是會盡力選出最好的作品。王國和老師評選後提到，兒童天真無邪、想像力豐富、畫作自然接近生活豪不做作。成人組過於雕琢，內容稍嫌貧乏，不過存著善心善念一樣能大吉大利。

楊坤煌老師表示，把宗教與藝術融合，除了有教育意義更能提升心靈層次，而且宗教辦活動不以利益考量，因此信仰與傳承為題的花燈彩繪更能為社會之楷模。

▲佛光山南台別院辦理為期3天的2019「信仰與傳承」千人創意燈籠彩繪活動，比賽邀請國際知名藝術家擔任評審委員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

得獎名單，主辦單位佛光山南台別院預計將於2月10日公告於佛光山南台別院的line及臉書，並於2月19日元宵節在佛光山南台別院二樓大殿舉行頒獎典禮。

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關鍵字：佛光山,南台別院,彩繪燈籠,創意

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