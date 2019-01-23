除役消防車輛「退而不休」　贈與長榮大學達到官、學合作

▲台南市消防局贈與小型水箱消防車1輛給長榮大學，由長榮大學副校長黃伯和代表接受，象徵著「官、學合作」邁出新一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在長榮大學舉辦贈與小型水箱消防車1輛，由消防局第五大隊長黃輝林及災害搶救科邱科長淵明共同擔任贈與代表，並由長榮大學副校長黃伯和代表接受，象徵著「官、學合作」更向前邁出一步。



長榮大學位於台南市歸仁區，設有職業安全與衛生學系暨碩士班與綜合災害防減國際碩士學位學程、消防安全學士學位學程等相關科系及課程，近年來積極培育消防新尖兵及推動消防與安全之相關產學合作，以期給予學生多元的學習環境及實作機會，並回饋社會提供優秀之人才及服務，亦提供許多理論供消防局參考，與消防局之學術互動亦相當頻繁。

當長榮大學提出希望能獲得1輛即將達年限的消防車以供學術使用時，台南市消防局秉持著落實防災教育的理念，贈與小型水箱消防車1輛供該校教學研究及充備校園安全知識。



台南市消防局長李明峯表示，藉由此次贈與活動，自消防局除役的消防車輛「退而不休」，使消防局得以與長榮大學師生持續精研消防學術理論與實務之結合，以共同打造美好的故鄉-大台南，並一起守護你我的家園，共創一個溫馨和諧的城市。