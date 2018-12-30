3天內2學生因車禍火警身亡　長榮大學創校25年僅見師生哀慟

▲元旦連假返鄉過節的詹男與詹母無法逃出屋內，躲入浴室最終不幸死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者林悅／台南報導



台南市長榮大學一年級詹姓學生利用元旦連假返回彰化老家，卻在12月29日凌晨一場火警中不幸命喪火窟，而另名大學4年級的周姓學生，27日上午前往阿里山看日出後回程時發生車禍，遭逆向遊覽車撞死，在短短3天內有2名學生意外驟逝，令師生哀慟不已。

據了解，元旦連續假期第1天，彰化縣福興鄉彰鹿路6段1棟透天厝，29日凌晨1時13分發生火警，由於1樓是電機行，火勢燃燒迅速猛烈，加上2、3樓前加鐵窗、後門被封鎖，就讀返鄉過元旦車假，就讀台南市長榮大學1年級的18歲美術系詹姓大學生和49歲母親逃到浴室，被消防人員發現時母子2人都已沒有生命跡象，送醫仍回天乏術。

另名就讀長榮大學神學系4年級的周姓學生，騎車前往嘉義阿里山看日出時，在阿里山國家公園管處處前方，因一輛載運陸客團的遊覽車，疑因超車跨到對向車道，迎面撞擊他的機車，導致賞完日出回程的周生當場受重傷，到院前已死亡。

位於台南長榮大學校方指出該校過去也曾發生學子遭遇重大意外事件，但像這次短短3天就有2名學生因意外而喪命，實為創校25年來首見，師生都不敢致信而心痛不已。

長大校長表示，接獲詹生等人噩耗後，立刻啟動關懷機制，校方派員探視家屬致哀，提供仁愛基金慰問，將再申請急難救助，協助後事。目前正值連假，校方也會加強消防及交通安全宣導，強化學生的人身安全

長榮校方說詹生上課很認真，與同學相處也很和睦，平日樂於助人；而在阿里山看日出回程發生車禍意外的周生，就讀神學系4年級，是名充滿正面能量的孩子，常在網路上傳勵志文鼓勵大家，求學表現也很優異，2位學生的驟逝令師生不捨惋惜。

▲元旦連假返鄉遇劫的周姓男大生，臉書po出的照片張張都是笑臉迎人，18歲青春驟然停止，令人心痛。（圖／翻攝自臉書）

據了解，元旦連假返鄉遇劫的周生，鹿港中學畢業後考上長榮大學南下就讀，是名青春靦腆的孩子，臉書po出的照片張張都是笑臉迎人，18歲青春驟然停止，令人心痛！