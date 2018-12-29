男大生回彰化跨年　拚獨子35歲生下他！「母子葬身火窟」雙腿燒焦

社會中心／彰化報導

彰化29日凌晨發生透天厝惡火命案，18歲詹姓男子是長榮大學大一美術系新生，趁著元旦假期，和高中同學約好返鄉過節，身為家中獨子、排行老么，上面有3個姊姊，夫妻倆為了拼一個兒子，35歲如願生下他，因此備受疼愛。壞消息傳回學校，師長也不捨驚嘆「他不曾曠課」、美術天份高，來不及揮灑人生，意外和母親雙雙葬生火窟。

事發於29日凌晨1時許，彰化福興鄉彰鹿路六段一棟4層樓透天厝民宅發生火宅，當時詹父還沒睡覺，聽到樓下「啵、啵」的怪聲音，一看發現一樓汽車電機維修廠起火，奪門而逃大喊求救消防人員趕抵時烈焰已經延燒到2、3.樓，49歲妻子和18歲兒子還睡在家裡2、3樓。

▲男大生不幸送命，師生不捨：喪失好學生。（圖／翻攝臉書）



▲第一時間逃亡看火光，父：我回頭就來不及了。（圖／東森新聞）



「我太太跟兒子還在裡面！」詹父焦慮在場等候，但妻兒因前後逃生口都被鐵窗、鐵門堵死，躲進浴室，「我回頭，就來不及了…」最後消防人員在救出他們時，都已經沒有生命跡象，男大生雙腿嚴重灼傷，母親頭髮都被燒得焦黑，緊急抬上救護車送醫，仍回天乏術宣告不治。

詹父和3個女兒一早重回火場，表情難掩悲傷。警方調查，男大生是獨子，3個姊姊1位出嫁，另2位也是在外地念書、工作，但昨晚並未返鄉，逃過死劫。排行老么的他，就是因為夫妻倆為了要拼一個兒子，媽媽在35歲時如願生下，平時備受疼愛，跟母親感情也特別好，沒想到一場火警奪走兩人性命。

死者就讀長榮大學大一美術系，畢業於鹿港高中，這次元旦假期返鄉，就是為了和高中同學約好一起跨年，消息傳回高中，老師王仁甫也相當震驚，稱讚詹生很負責任，美術天份很不錯，「我還正在說要叫他們一月底回來學校吃火鍋，現在連這個活動我都不知道怎麼辦了…」

長榮大學學務長杜嘉玲也難過嘆，詹生上課從不曠課，「這是學校的不幸」，且他態度認真，課業上還會幫助其他同學，放假就返家陪雙親，「一個身心素質都很棒的孩子」，喪失這個好學生，令人沉痛不捨。

警方和消防局火調人員重返現場進行火場勘查，發現詹宅為3層樓，4樓鐵皮加蓋，共5道窗、3道門，但全都加裝鐵窗，隔間多是木板材質，導致火勢蔓延快，濃煙竄流速度也快；初步確認起火點在1 樓，因經營汽車電機維修，堆置易燃物。

詹父也稱逃生第一時間發現時，看到一樓電梯附近有火光，有聽到電池爆炸聲響，「照理說應該不會啊…也沒在用電，也沒在用電腦，也沒在充電…怎麼會這樣？」警消不排除電線走火，詳細原因仍待進一步調查釐清。

▼男大生約高中同學回彰化跨年，母子遭惡火奪命。（圖／記者唐詠絮翻攝）