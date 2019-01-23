警消公教升官必須過英檢　韓國瑜「2年後實施」落實雙語教育

▲高雄市長韓國瑜感謝陳文茜擔任2月份高雄觀光代言人，兩人在記者會針對高雄觀光討論了許多問題。（圖／記者宋德威翻攝／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜在競選時就直言，高雄未來一定要走中英文雙語教育，承諾未來一定會落實及雙語城市的政策規畫。如今他22日在與資深媒體人陳文茜商談時，兩人談到對於高雄的雙語環境時，他說未來2年內將全力推動全市雙語環境，屆時教師、警察、消防及公務員若要升官，就必須先通過英語檢測。

韓國瑜23日出席2月觀光大使陳文茜「給高雄觀光的情書」記者會，兩人在記者會上暢談對於促進高雄觀光的想法。陳文茜在致詞時就先肯定了韓國瑜的雙語政策，並進一步指出說，下一代將來只要不會英文，就會喪失上網路學習的機會，包括AI和各領域的事物，希望高雄市一定要積極推動雙語。

對此，韓國瑜現場就承諾說，他已經請經驗豐富的教育局長執行雙語教學計畫，兩年後包括老師、警察、消防，升官都要獲得英語檢測。他表示，高雄今年冬天就會舉辦雙語教學冬令營，教育局長吳榕峯有一系列的方案，將會從4個階段從淺到深、從便宜到昂貴、簡單到複雜的逐步推動。

他說：「預計2年之後，高雄市所屬的教師、警察、消防及公務員等人，如果要升一定的官，一定要通過英文檢測」，直言高雄市觀光客也愈來愈多，執法者不懂英語是不行的，而且除了政府公務員之外，民間服務業、計程車司機、禮品店等也都是鼓勵學習雙語的對象。

聽到這裡陳文茜就突發奇想說，未來要不要舉辦全台灣縣市長英文辯論比賽？韓國瑜則笑著回答，他不知道新竹市長林智堅、基隆市長林佑昌的英語如何，但自己的英語應該能講的比台北市長柯文哲好。

其實目前的基層員警要升遷，英文本就被視為加分題，但還沒有明訂要通過檢定，就有基層員警認為，「增加一個技能也是不錯啦，但是如果說英文列為考核的話，還是不能說獨大，與外國人聊天啊，增加自己的英文能力是有，只是說以升遷來講比較沒有實質意義的。」

前鎮分局交通組組長黃國峰也說：「我們加強英語已經推行，其實是行之有年了，行之有年了，我們很多同事，英文能力還真的不差。」因此目前看來多加強英文，一般基層員警並不排斥，但若真要把英語當成升遷標準，二線四星的升遷權責，地方警局再往上就是警政署權責，屆時韓市長可能還是要跟中央協商。