韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

▲台南市在緊急救護與防災整備兩大關鍵領域再傳捷報，市長黃偉哲13日於市政會議中肯定消防局及基層夥伴的專業表現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在緊急救護與防災整備兩大關鍵領域再傳捷報，市長黃偉哲13日於市政會議中肯定消防局及基層夥伴的專業表現，指出台南近期在全國緊急救護技能競賽中勇奪多項大獎，同時在內政部「2024年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」評鑑中，再度榮獲「特優獎」，並由安平區公所、南區公所獲選「績優公所」，展現台南在災害應變與救護專業上的整體實力。

黃偉哲表示，消防局同仁無論在救護、消防或搶險領域，長年都是全國評比中的常勝軍。他特別感謝由消防局黃坤裕小隊長率領的團隊，日前在「2025第六屆第一線應變人員大量傷患技能競賽（First MCI）」中，勇奪「最佳團隊獎」，面對地震、毒化災等高壓、複合式情境，仍能展現高度專業判斷與團隊協作能力。

此外，新營高級救護隊陳世欽隊員與救護義消杜忠洋，也在「114年度第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」中，從全國50組菁英隊伍中脫穎而出，勇奪全國第一名，再度為台南爭光。

黃偉哲強調，這些獎項的真正意義，不在於名次，而是在持續精進緊急救護專業能力，讓每一次出勤都更接近成功救命的標準，「這不只是市府的榮耀，更是市民生命安全最直接的保障。」

在防災整備方面，台南市於內政部「強韌台灣計畫」評鑑中再度獲得「特優」肯定，這也是台南連續第14年獲得中央評鑑最高榮譽。安平區公所與南區公所則因防汛整備、避難收容、物資調度及防災協作中心運作成熟，雙雙獲選為「績優公所」。

市府指出，兩區公所不僅強化基礎防災量能，更整合企業、旅宿、餐飲及慈善團體等在地資源，建構能實際動起來的防災支援網絡，讓防災不只是紙上計畫，而是能即時應變的行動系統。

黃偉哲也提到，台南近年歷經凱米風災、丹娜絲風災及楠西震災等大型災害，一次次考驗城市面對災害的反應速度與韌性。他勉勵各單位持續精進，落實「防災重於救災、離災優於防災」的理念，讓城市在面對極端氣候與災害風險時，站得更穩、撐得更久。