寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

▲台南市議員蔡宗豪（中）攜手在地企業、婦女團體、宮廟及青年代表，宣布「寒冬送暖」公益行動，補強社會安全網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前夕寒意漸濃，為凝聚社會多元力量、將溫暖實際送進社區，國民黨台南市議員蔡宗豪串聯企業、婦女團體、宗教團體與青年世代，推動「寒冬送暖」公益行動，以「五力出動」方式補強社會安全網，讓關懷不只停留在口號，而是實際送到需要的家庭手中。

蔡宗豪指出，本次行動集結五股在地力量，首先由在地企業「小豪洲沙茶爐」提供物資支持，展現企業回饋地方的責任；第二道力量來自長期深耕社區的大台南新百合婦女發展協會，捐贈物資投入關懷行動；第三道力量則由鄭子寮福安宮與開基萬福庵等宗教團體響應，匯聚信眾善意；第四道力量為承順青年參與實際行動，展現年輕世代的熱情與責任感。透過層層串聯，由蔡宗豪統籌協調，形成穩定而持續的關懷網絡。

本次活動已於2026年1月13日召開記者會，正式對外說明活動內容與發送規劃。實際物資發送將分別於北區與中西區進行，其中北區預計發送827戶，訂於1月23日上午10時至下午3時，在鄭子寮福安宮辦理；中西區預計發送674戶，訂於1月25日上午10時至下午3時，在開基萬福庵進行，合計照顧逾1500戶家庭。

蔡宗豪表示，根據《天下雜誌》城市調查及相關民調顯示，台南在經濟面向表現相對弱勢，每戶可支配所得中位數約86萬元，與六都第一名約132萬元相比，存在近50萬元差距。在物價持續上漲的環境下，不少家庭承受更沉重的生活壓力，也讓民間互助顯得更加重要。

蔡宗豪強調，「五力出動寒冬補社會安全網」不只是一場物資發放活動，而是在制度仍有縫隙的現實下，由民間力量主動補位，讓社會多一分關心、多一分溫度，形成正向循環。他也特別感謝小豪洲沙茶爐、福安宮、萬福庵、大台南新百合婦女發展協會及承順青年的共同投入，讓善意化為具體行動。

蔡宗豪表示，未來將持續串聯更多在地團體與企業，讓這份愛心成為長久而穩定的力量，在每一個需要溫暖的時刻，陪伴台南的市民一起度過。