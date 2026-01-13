　
地方焦點

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

▲▼ 金門港旅運中心啟用再等等，航港局履勘認準備不足。(圖／金門縣政府提供)

▲金門港旅運中心啟用再等等，航港局履勘認準備不足。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門港旅運中心原先預定於1月15日試營運，但縣府於1月9日會同交通部航港局辦理履勘，經會議評估決定調整試營運時程，以保留更充裕的整備與測試空間，也意味著履勘時航港局認為準備仍然不足必須延後試營運，並要求縣府妥善因應才肯放行。

對此，董森堡議員受訪時表示，水頭港新建通關大樓因工程進度延宕，導致試營運及正式營運時程一再向後遞延。適逢農曆年節前後，無論是台商、台幹返鄉，或是陸配、新住民返鄉探親、回娘家的人潮都將明顯增加，期程延後恐對旅客行程安排造成不便。他指出，相關行政單位在對外宣布試營運或啟用時間前，應先確認工程實際進度，避免民眾產生過度期待，也讓旅客能提早規劃返鄉或探親行程。董森堡也期盼，水頭港新通關大樓工程能如期趕上後續進度，讓旅客能在更安全、便利的環境下順利返家。▲▼ 金門港旅運中心啟用再等等，航港局履勘認準備不足。(圖／金門縣政府提供)

縣府表示，金門港為金門重要的交通與公共服務建設，相關工程已依計畫陸續完成。旅運中心於114年12月24日通過消防安全檢查，並於115年1月8日正式取得使用執照，為讓試營運能更完整呈現服務量能，並提供各相關單位於正式啟用前充足時間進行跨單位協調、作業流程演練及場域熟悉。縣府指出，旅運中心自規劃設計、施工到完工驗收，皆以安全、工程品質與旅客服務為核心，並導入現代化施工技術與智慧化管理理念，工程成果獲得公共工程金質獎及金安獎肯定，展現良好的施工品質與安全管理水準，為未來海上旅運發展奠定穩固基礎。

縣府進一步說明，考量服務人員調度與年節期間旅客人流因素，原訂1月15日的試營運將順延至2月3日展開，並藉由春節旅運高峰進行壓力測試，正式啟用日期將另行公告。縣府強調，期程調整是基於整體服務品質與旅客體驗的審慎考量，後續將持續完成各項營運準備工作，期盼以更安全、舒適且友善的環境，迎接國內外旅客到訪金門港旅運中心。▲▼ 金門港旅運中心啟用再等等，航港局履勘認準備不足。(圖／金門縣政府提供)

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元)

金門「島嶼生活節」意外！　火舞者臉部二級燙傷

金門「島嶼生活節」意外！　火舞者臉部二級燙傷

金門島嶼生活節11日晚間演出期間發生意外，在地表演團隊「熾漪火舞團」進行火舞表演時，於節目尾聲橋段疑受瞬間風勢變化影響，造成一名舞者不慎受傷，現場立即啟動緊急應變處置。

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

金門縣第二副縣長有譜？民眾質疑「用人唯陳」

金門縣第二副縣長有譜？民眾質疑「用人唯陳」

金沙戲院改建民怨回憶不見　觀光處說明

金沙戲院改建民怨回憶不見　觀光處說明

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

金門新聞金門金門港旅服中心

