以夫之名溫暖基隆！虹橋里長李碧霞捐復康巴士　完成丈夫遺願

▲基隆市虹橋里長李碧霞（左）捐贈復康巴士，完成先夫未竟心願。基隆市副市長邱佩琳（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區虹橋里李碧霞里長捐贈1部復康巴士予基隆市政府，將對先夫的愛與對社會的關懷，化為實際行動，溫暖基隆每一段需要被陪伴的路。基隆市政府於昨（13日）下午在市府府前廣場舉辦捐贈儀式，由副市長邱佩琳代表市府致贈感謝狀，表達最誠摯的感謝。

長期深耕社區服務的李碧霞里長，以溫柔而堅定的力量守護虹橋里居民，深受里民信賴，其投入基層服務的身影也曾獲公民媒體報導與肯定。她表示，這輛復康巴士不只是捐贈，更是一份對已故丈夫許振富先生的深切思念。許先生生前始終關懷弱勢、心繫社會，捐贈復康巴士正是他未竟的心願。適逢今日為許先生百日，盼透過這份愛心，讓丈夫的名字留在基隆的大街小巷，也讓溫暖持續陪伴身心障礙朋友平安出行。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳表示，復康巴士對身心障礙者與行動不便者而言，是連結生活、走向城市的重要橋梁。基隆市目前約有2萬2千餘名身心障礙市民，占全市人口約6.1%，市府持續努力強化復康巴士服務，讓行動不便不再成為參與生活的阻礙。

邱佩琳指出，市府近年積極汰換老舊車輛，預計115年度上半年即可達成車隊100%汰舊更新目標；透過民間善心捐贈，讓復康巴士車隊逐步更新，不僅提升行車安全，也讓服務更加貼近使用者需求。同時，市府也推動服務制度優化與線上申辦機制，讓預約流程更便利、接送更即時，讓需要的市民感受到被照顧的溫度。

基隆市府將妥善運用這輛承載愛與祝福的復康巴士，讓每一次接送，都成為一段溫柔的陪伴；也期盼這份善意，能在城市中不斷延續，與更多市民一同走向有愛、共融且宜居的基隆。民眾如有申請基隆市復康巴士服務，現可透過線上申請（https://maas.klcg.gov.tw/）及電話（客服專線：02-2468-0655）等方式申請，歡迎多加利用。