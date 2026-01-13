　
地方 地方焦點

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，台灣高等檢察署台南檢察分署黃玉垣檢察長致詞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署持續深耕職棒法治教育，並於13日上午在地檢署9樓大禮堂舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」。今年適逢台南地檢署與中華職棒統一獅隊合作推動法律宣導滿20週年，活動規模與內容再升級，統一獅全體隊職員到場參與，展現職棒對公平賽事與自律精神的高度重視。

活動由台南地檢署檢察長鍾和憲親自主持，並邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地院法官陳本良蒞臨指導；中華職棒大聯盟則由副秘書長王惠民出席，統一獅隊由總經理蘇泰安率隊參加，台南市政府警察局、衛生局亦派員共襄盛舉，跨機關共同為職棒打造「守法防線」。

黃玉垣檢察長致詞指出，棒球是台灣的國球，職棒球員的一舉一動都承載社會期待，法治教育不只是提醒，更是司法機關與球員站在同一陣線的具體展現，希望攜手打造更健康、透明的職棒環境。

黃玉垣檢察長致詞指出，棒球是台灣的國球，職棒球員的一舉一動都承載社會期待，法治教育不只是提醒，更是司法機關與球員站在同一陣線的具體展現，希望攜手打造更健康、透明的職棒環境。

▲台南地檢署檢察長鍾和憲特別穿上統一獅隊球衣致詞，期許球員成為守法自律的「獅法英雄」，在新球季場內場外都展現表率力量。

鍾和憲檢察長則特別換上統一獅隊球衣致詞，展現資深球迷身分，期許球員不只在球場上爭勝，也要成為守法自律的「獅法英雄」，在新球季打出好成績，甚至以總冠軍之姿前進總統府。

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地院陳本良法官致詞。

▲中華職棒大聯盟王惠民副秘書長致詞。

台南地院法官陳本良、中職聯盟副秘書長王惠民及統一獅總經理蘇泰安，則不約而同提醒球員務必提高警覺，防範近年興起的「線上賭博遊戲模式」。相關人士指出，一旦涉入不法，不僅面臨司法調查，更可能重創球員個人、球團及整個中職聯盟形象，後果難以承擔。

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署表示，長年推動職棒法治教育與監賽制度，目的在於讓球員理解基本法律風險，守住公平競技的最後一道防線。本次由主任檢察官王聖豪、錢鴻明共同主持，並由檢察官許華偉、李佳潔、邱瀞慧、楊振岳，分別就性別平等、反詐欺、反毒、拒賭等議題，透過「獅法達人認證賽」分組搶答與實例解析方式進行宣導，讓法治教育不再只是聽講，而是實際參與。

此外，台南市政府警察局、毒品危害防制中心等單位也設置宣導攤位，透過反酒駕、反毒、反詐騙有獎徵答，與球員近距離互動，提醒生活中潛藏的涉法風險。

此外，台南市政府警察局、毒品危害防制中心等單位也設置宣導攤位，透過反酒駕、反毒、反詐騙有獎徵答，與球員近距離互動，提醒生活中潛藏的涉法風險。

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）
台南地檢署強調，期盼透過持續的法治教育，讓職棒球員在球場內外都能守住分際、恪遵法律，共同營造公平、乾淨的職棒環境，讓台灣職業棒球持續帶給社會正向力量。

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署舉辦「獅法英雄・自律自強—2026中華職棒統一獅隊法治教育」，檢察長鍾和憲等人與統一獅全體隊職員合影，攜手強化職棒法治與自律精神。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南地檢署統一獅法治教育獅法英雄拒賭防詐

