綠營打韓國瑜太過分　柯P：拜託慶富、兆豐案用同樣力氣查

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受年代電視節目《年代向錢看》專訪，分析民進黨2018年大敗主要「政權是自己丟的」，就「白綠分手」、「韓流」兩個理由，都是自己搞出來的。柯文哲說，國民黨一定很後悔2014為什麼把柯文哲搞出來，「2018的民進黨一定很後悔，為什麼要去把韓國瑜搞出來」，當時韓國瑜在北農，你用檢調去調查他，「拜託，如果你要用那麼大力氣去對付他，那慶富案你們要不要去查？兆豐案要不要去查？用同樣力氣查好不好。」

主持人問柯文哲，跟民進黨之間的政治恩怨，是否是因為雙方在某些理念跟思考的思維不一樣？柯說，只是因為他們執政，如果換國民黨，也是每天被K，「所以說很重要的概念，講你壞話的人不見得就是你的敵人嘛」，但這種政治思維就是你講那句話一定有什麼陰謀、背後有目的，「結果沒有，我就純粹看到它不對，就這樣而已。」

「我對2018的描述就是一開始是狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己會搖。」柯文哲說直言，民進黨還是相當有計畫的煽動名嘴在攻擊，後來名嘴講到變成一個氛圍以後，那深綠的跟輿論形成一個態勢，那個態勢又綁架民進黨，「等到有一天像吳祥輝那案子，連民進黨都出來說不干他的事，他們都切割，那尾巴掉在地上自己會搖。」

柯文哲直言，2018民進黨輸就兩個理由，白綠分手跟韓流，但其實韓流跟白綠分手還是有很大的關係，都是自己搞出來的。「不過倒過來，2014年國民黨也是，柯文哲在台大當醫生當得好好的，你沒事把他惹出來幹什麼？」柯文哲說，所以2014國民黨一定很後悔為什麼把柯文哲搞出來，2018的民進黨一定很後悔為什麼把韓國瑜搞出來。

柯文哲表示，當年2014是被國民黨欺負，然後2018坦白講，我覺得欺負韓國瑜也不需要，「你當時韓國瑜在北農，你看你用檢調去調查他去什麼，不是這樣嗎？拜託，如果你要用那麼大力氣，去對付他，那慶富案你們要不要去查？兆豐案要不要去查？用同樣力氣查好不好。」

「你這樣煞有介事，動員檢調去北農去簽去抄他，你知道，有一天就把他惹毛了，下場就是這樣 。」柯文哲表示，當時民進黨處理韓國瑜真的是太過分了。