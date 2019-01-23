柯文哲+韓國瑜是超夢幻組合？柯文哲：網路上來講是

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜堪稱台灣兩大「政治太陽」，也同樣都是趁著網路而起，由於雙方過去有長官部屬的關係，互動和睦，外界不只期待兩人合體同台，甚至還在討論有沒有聯手更上層樓的機會。主持人在專訪中談及柯粉與韓粉的關聯性時，問到柯韓很有可能是一個超級夢幻的組合？柯文哲說，「就網路上來講是。」

柯文哲表示，2014年11月29日時就把當時做的選舉資料全部丟掉，「為什麼呢？成功為失敗之母，我們人在成功的時候，常常會固守過去成功的模式直到到下次失敗」，永遠要有新的東西。

「產業升級是擺脫競爭最好的方法。」柯文哲說，儘管是最早開始打網路的，可是我們也是進化、在改變；柯說，到2018年其實也覺得網路操作還不是很成功，我們在很多戰略、戰術有影響，另外運氣不好遇到韓流，韓流全部蓋過去，「差一點把我滅頂，所以常常是有一句話，時也、運也、命也，就是說也不是說我們多厲害。」

而談到韓國瑜現象，柯文哲說，其實比柯文哲現象更詭異，因為速度太快，差不多10月10日，網路聲量開始上漲到選舉只有還不到60天，「這個在選舉史上，算是很不尋常，因為這個速度太快了，這個恐怕不是用我們的技術可以解決，還要更高超的技術。」

柯文哲也坦言，第一時間也沒有發現到韓流的大量的崛起可能排擠到聲量，「因為想說選戰就...，反正贏8%到11%，就這樣打完就好了，所以說還好一開始贏的夠多，還有足夠的本錢經得起損耗。」

柯文哲表示，其實網路上看出來柯韓粉重疊性差不多10%而已，像柯粉跟跟小英就重疊到30%到40%，「那我跟韓國瑜的重疊性不高，差不多10%而已」；這時主持人問到，所以你加他（韓）很有可能是一個超級夢幻的組合？柯笑說，「就網路上來講是」。但被追問是否有整合一起參與選戰的可能？柯隨即否認說，「現在像這個就是想太多了，太會發明了。」