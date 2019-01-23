桃園「神力蹦蹦姐」起爭議一秒徒手拆車！駕駛傻眼報案　人找到了

記者柯沛辰、楊淑媛／桃園報導

桃園一名26歲王姓女子22日違規穿越馬路，險些遭轎車擦撞，竟當場擋車洩憤。車主眼見對方遲遲不肯離開，下車拿手機錄影蒐證，不料王女一秒被激怒，不僅暴力猛敲引擎蓋數下，還徒手拔下後照鏡、砸毀車窗，一度連方向盤都想拔下來。影片曝光後，許多網友笑封王女根本是「神力女超人」、「大溪蹦蹦姐」。警方表示，王女家屬事後以1萬元達成和解。

根據警方調查，王女22日下午4點多徒步行經仁和路時，未注意燈號，當場違規穿越馬路，好在轎車見狀立刻停下，雙方並未撞上。不料王女情緒失控，索性賴在車前不走，一見車主拿手機錄影，還暴怒質問「知不知道我是誰？」並重重連拍引擎蓋4下。

▲蹦蹦姐一身是膽，不顧鏡頭在拍，直接徒手拔斷後照鏡。（圖／爆料公社）

更傻眼的是，王女拍完不過癮，還一把後照鏡扭下，以此砸破車窗，再將手伸進車內拉扯方向盤，整個身軀直接卡進車窗。但之後或許是施力不便，最後王女只粗暴扯下鑰匙，隨後轉身揚長而去。

派出所接獲報案後，立刻確認女子身分，並循線通知王女前來說明。但由於家屬前來道歉賠償，加上損毀罪是告訴乃論，最後雙方以1萬元達成和解。不過，這段影片被貼上「爆料公社」後，在臉書引發瘋傳，還有許多人紛紛笑封王女是「女俠」、「大溪蹦蹦姐」，掀起熱議。

▲駕駛無奈與愛車合照。（圖／大溪警分局，下同）

▲王女用後照鏡砸破車窗，車內滿是碎玻璃。