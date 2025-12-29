大鬧星巴克！29歲男抱娃娃詭異自語　還拿椅子砸傷店員

▲越南籍高姓男子（右1），在星巴克店內持椅子攻擊店員。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區一家星巴克昨天（28日）發生糾紛，1名越南籍高姓男子在店內影響其他顧客，店員出面勸導時，高男突情緒失控，拿起椅子攻擊店員，造成2名店員腹部、頭部、胸部擦挫傷；警方另查出，高男是失聯移工，全案依傷害罪嫌、違反入出國及移民法，函送地檢署偵辦，並將高男解送移民署台中專勤隊。

警方調查，本案發生於昨日晚間10時許，高男（29歲）在台中市大雅區中清路三段1家連鎖咖啡店內，抱著娃娃不斷喃喃自語，其他消費者感到害怕，請店員幫忙制止，李姓（20歲）、梁姓（20歲）2名男店員遂上前勸導，請高男注意行為。

未料高男卻情緒激動，拿起店內椅子朝李、梁揮砸，造成李男腹部、及頭皮挫傷，梁男胸口挫傷，最後咖啡店其他同事幫忙一起壓制高男並報警處理，李、梁2人事後也提出診斷證明並向警方報案提告。

警方也查出，高男為移民署通報的失聯移工，自2023年2月13日就已失聯，全案警詢後依傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並解送移民署台中專勤隊續處。

警方呼籲，外籍移工應遵守我國法規，確保合法工作身份，如有任何困難或問題，應向有關單位求助，避免成為非法工作者。