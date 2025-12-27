KTV塞麥克風性侵！淫男挨告竟問「要不要交往」　賠2萬求輕判

▲桃園林姓貨車助理拿麥克風性侵女網友，遭判刑3年4月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園今年5月爆出有女子在KTV包廂被灌醉，遭多名同行友人拿麥克風等方式侵犯，還將影片拍下外流，惡劣行徑引發輿論抨擊。近日又有另一件性侵判決也是發生在桃園，一名女子和林姓男網友到KTV唱歌，竟也遭林男拿麥克風侵犯，事後林男被質問，竟還問被害人「要不要交往？」行徑相當變態。全案經桃園地院審理，法官依林男犯強制性交罪，處3年4月徒刑。林男再上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，林男於去年8月14日2時許，和女網友小桃(化名)2人相約到KTV歡唱，趁機在包廂內強行撫摸小桃的胸部，並以手指、麥克風性侵得逞，造成小桃下體裂傷和擦傷。事後小桃不甘受辱，當天就報警並前往醫院驗傷，在內衣褲、麥克風握把都採集到林男的DNA，小桃同時傳訊質問林男，沒想到林男竟問小桃「要不要交往」，還說願意給她2萬元，希望她能撤告。

桃園地院審理，法官判定林男造成小桃身心重創，且直到審理時才坦承犯行，審酌林以2萬元和小桃達成調解，以及林在案發時從事餐飲、擔任貨車助理，月薪約3萬4千元、要撫養家人實拿1萬等情，依林男犯強制性交罪，處3年4月徒刑。

林男覺得判太重又上訴，二審法官認為林男犯行惡性重大，沒有減刑的理由，另經電話詢問小桃的父親，父親也表示小桃已出國工作，不需再安排調解，對原審刑度沒有意見，因而判定原判決量刑適當，駁回上訴。可再上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。