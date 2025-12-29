新店女公車嗆情侶「第一個殺你」！2女換車再戰　司機停車等警察

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區昨（28日）下午一名劉姓女子在公車上因細故與一對情侶爆發口角，過程中劉女竟咆哮威脅要「第一個殺你」。原以為雙方下車後事件就此結束，不料被害姚姓男子及女友心有不甘，竟一路尾隨劉女至七張捷運站，雙方再度在另一輛公車上爆發推擠。警方接獲報案後趕抵現場，全案依恐嚇、妨害自由罪嫌偵辦。

▼姚男女友謝女（左）手持手機一路尾隨拍攝劉女（右）進入捷運站。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午1時許，49歲的姚姓男子與43歲謝姓女友搭乘819號公車行經新店區中興路三段與寶中路口時，與同車的41歲劉姓女子發生爭執。據了解，劉女不滿有乘客講話太大聲，出言喝止，情侶表示「覺得吵可以自己包車」，但劉女情緒激動，竟公然對姚男與謝姓女友嗆聲「第一個殺你」，雙方發生口角。姚男立即報警，3人隨後在同一個公車站牌下車。

沒想到，劉女下車後離去，謝女卻不甘心，悄悄尾隨劉女，姚男則在原地等候員警。2女步行約數百公尺來到北新路二段的「七張捷運站」公車站，劉女搭上644號公車，謝女也緊跟上車。

下午2時許，謝女與劉女2人在644號公車內再度狹路相逢，隨即爆發第二輪激烈衝突。在眾目睽睽下，劉女除了再次出言恐嚇，甚至動手推擠謝女、不讓她下車。公車司機見狀擔心事態擴大乾脆不開車，等待警方到場處置，之後劉女竟離開公車走進捷運站內，謝女則持手機一路拍攝劉女進入捷運站月台。

新店警分局員警獲報趕抵捷運站，雙方已無肢體接觸。姚男與女友強烈表示要提告，警方隨即帶2人返回派出所製作筆錄。至於涉嫌恐嚇與妨害自由的劉姓女子，因現場情緒仍不穩定且不願配合前往派出所，警方在確認其身分後先讓她離去。後續將通知劉女到案說明，訊後將依恐嚇罪及妨害自由罪函送偵辦。

▼姚男向員警說明衝突原因 。（圖／記者陳以昇翻攝）