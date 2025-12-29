2026歡樂宜蘭年「馬福樂事」生肖紅包　限量開賣

▲▼「2026 歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（29）日正式揭曉「2026 歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯設計，以「馬福樂事」為主題，巧妙結合 Marvelous（奇妙、精彩）的諧音，主視覺由成功國小美術班學生聯手創作。馬年紀念紅包即日起至 115 年 2 月 6 日限量預售，春聯則開放民眾免費索取。縣府更誠摯邀請全國民眾於明年2月 16日除夕夜齊聚宜蘭中興文創園區，共迎新年、拿紅包，感受濃厚年味！

代理宜蘭縣長林茂盛於發表會上揭曉馬年紀念紅包及春聯設計成果，並表示「歡樂宜蘭年」已邁入第33年，是宜蘭縣重要的節慶活動。今年主視覺以「馬福樂事」為主題，由成功國小美術班學生創作，以活力奔騰的白馬搭配繽紛色彩，象徵勇氣、突破與希望。

紀念紅包設計更具巧思，立體馬造型結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出紅包，寓意「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」。紅包售價每份45元，購買200份以上享優惠價40元，數量有限售完為止。民眾可至宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，或透過官方網站線上訂購。

生肖屬馬的民眾更可於本月29日起至宜蘭縣史館官網申請免費索取紀念紅包，數量有限，額滿為止。馬年春聯亦同步開放免費索取，索取地點與紅包販售地點相同，每人限領 1 份，索完為止。

此外，「2026 歡樂宜蘭年」除夕晚會將於明年2月16日在中興文創園區盛大登場，活動內容豐富多元，包括精彩表演、馬吉市集、台語闖關遊戲及起爐祈福儀式等，縣府邀請全國民眾共襄盛舉，迎接嶄新一年，感受熱鬧溫馨的農曆跨年夜！